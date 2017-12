Geen Winterspelen voor Duitse schansspringster na zware crash LPB

De Duitse schansspringster Svenja Würth heeft afgelopen weekend bij haar spectaculaire valpartij op de WB-manche in Hinterzarten een ernstige knieblessure opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat ze in de linkerknie een kruisbandscheur en meniscusschade heeft. Würth kwam zaterdag zwaar ten val tijdens de landenwedstrijd voor vrouwen. Na de crash werd de onfortuinlijke schansspringster overgebracht naar het ziekenhuis. De 24-jarige Würth veroverde begin 2017 WK-goud met Duitsland in de competitie voor gemengde landenteams. Ze is al de vierde Duitse atleet met medaillekansen die door een blessure moet afzeggen voor de Winterspelen in Pyeongchang. Schansspringer Severin Freund en skiërs Felix Neureuther en Stefan Luitz, drie andere potentiële medaillewinnaars, liggen door knieblessures eveneens in de lappenmand.

Shiffrin wint eerste run in Courchevel

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin was de beste in de eerste run van de WB-manche reuzenslalom in het Franse Courchevel. Belgisch kampioene Kim Vanreusel werd 54ste. De 22-jarige Shiffrin skiede naar een chrono van 1:01.30. Daarmee eindigde ze voor twee Italiaanse skiesters. Marta Bassino werd tweede op 51 honderdsten. De derde plaats was voor Manuela Mölgg, op 74 honderdsten. De Duitse Viktoria Rebensburg, die de eerste twee reuzenslaloms van het seizoen won, werd vijfde op 1.06. Vanreusel zette een tijd van 1:09.07 neer, wat onvoldoende was om met de beste dertig in de tweede run te starten.

