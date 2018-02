Geen Belgen in finale Big Air snowboard: "Ik had heel wat anders in gedachten dan ik heb uitgevoerd" Valerie Hardie in Pyeongchang

21 februari 2018

05u40 0 Winterspelen Snowboarder Seppe Smits was vandaag de eerste die naast de finale in de Big Air greep, een competitie die nieuw is op de olympische kalender. De 26-jarige werd pas vijftiende in zijn reeks. Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer verging het in de tweede reeks niet veel beter: zij finishten als 18de en 14de.

Seppe Smits, die vorige week nog tiende werd in de slopestylefinale, overtuigde vanochtend niet in de Big Aircompetitie. Met 50.00 punten voor zijn eerste run en 59.25 voor zijn tweede wist de atleet uit Westmalle ook wel dat die score làng niet zou volstaan. Hij werd 15de, alleen de top zes van elke reeks kreeg een ticket voor de finale. Aan zijn knie, die hem al maanden hindert en die hij na de slopestyle bij de kinesist veelvuldig liet behandelen, lag het niet, gaf Smits eerlijk toe. "Het lag meer aan mezelf dan aan m'n knie. Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden om me te kwalificeren. Ik ben geen rider die heel snel kan roteren - dat is een werkpunt van mij - en die kleine jump maakte het voor mij een hele uitdaging om mijn trick te landen. Ik had heel wat anders in gedachten dan ik heb uitgevoerd."

Om in de finale te staan, was op zijn minst een triple cork nodig, wist Smits en die voorspelling kwam ook uit. Het niveau lag ontzettend hoog, Smits kon daar niet aan tippen. In de eindstand werd hij pas 29ste. "Met wat ik wilde doen, had ik misschien nét de finale gehaald maar dan moest het perfect zijn. Met je pink bij de landing de sneeuw raken, was genoeg om er niet bij te zijn. Maar in de lucht heb ik mijn rotatie tegengehouden omdat ik wist dat ik er niet zou raken en dan land ik liever op mijn voeten dan op mijn nek (lacht) - dat is niet zo aangenaam."

Voor Smits zitten zijn tweede Winterspelen er nu op. "En ik houd er toch een goed gevoel aan over. Ik zette een mooi resultaat neer in de slopestyle, het zou natuurlijk leuker zijn geweest als ik ook de finale van de Big air had gehaald." (lees hieronder verder)

Sebbe De Buck verging het nog minder goed. Hij finishte als 34ste en laatste na twee sprongen waarbij hij telkens ten val kwam. "Ik heb het geprobeerd maar het is niet gelukt," zei de 22-jarige Antwerpenaar. "Mijn afzet was wel goed maar in de lucht bleef ik precies hangen. Het is een trick die ik normaal alleen probeer bij een hele grote jump en ik wist dat het niet makkelijk zou zijn om die hier te landen. Maar op training is het me wel al gelukt." Ook op de X Games probeerde De Buck dezelfde trick - het kwam hem toen op een polsbreuk te staan. Die ellende bleef hem nu bespaard. "Ik ben toch wel ontgoocheld over mijn eerste Spelen. Het is een beetje heel dit seizoen al hetzelfde verhaal: het lukt niet goed om mijn tricks af te werken. Ik ga nu nog naar de US Open in maart, hopelijk kan ik daar het seizoen met een beter gevoel afsluiten."

De beste prestatie kwam er nog van Stef Vandeweyer, die met een score van 61.00 28ste werd, één plek hoger dan Smits. En daar kon de pas 18-jarige Vandeweyer alleen maar gelukkig mee zijn. "Dit waren mijn eerste Spelen, ik ben blij dat ik die ervaring kon meemaken en met een goed gevoel naar huis kan gaan."