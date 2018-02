Elfje Willemsen 11de na eerste run, An Vannieuwenhuyse eindigt als 15de XC

20 februari 2018

13u35 0 Winterspelen Op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang hebben de Belgische bobsleevrouwen, vertegenwoordigd met twee duo’s, hun eerste run afgewerkt. Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts finishten in 51"03 op de 11de plek. An Vannieuwenhuyse en haar remster Sophie Vercruyssen legden beslag op de 15de stek met 51"24.

De Amerikaanse regerende wereldkampioene Elana Meyers Taylor zette de scherpste chrono (50.52) op de tabellen. De Duitse Mariama Jamanka is momenteel tweede, op twee honderdsten van Meyers Taylor. Brons is virtueel in handen van de Amerikaanse Jamie Greubel Poser. De Canadese tweevoudige titelverdedigster Kaillie Humphries is pas vijfde.

Willemsen vertelde vooraf met slee Maximus resoluut voor een olympisch diploma (top acht) te gaan. Ze hoopt in het Olympic Sliding Centre zelfs beter te doen dan vier jaar geleden in Sotchi, toen ze met Hanna Mariën als zesde eindigde. An Vannieuwenhuyse, die met Spanky de tweede bob bemant, richt zich op de top twaalf. “Maar als het echt vier runs goed gaat, zit er meer in. Dan durf ik dromen van top tien, top acht.”

Vanaf 14u wordt de tweede run afgewerkt. Morgenavond (Koreaanse tijd) staan de derde en vierde run op het programma.