Eléonor Sana gaat voor allereerste vrouwelijke medaille op Paralympische Winterspelen LPB

14u34

Bron: belga 0 Twitter De zusjes Sana aan het werk op de skipiste.

De slechtziende skiester Eléonor Sana, op de piste gegidst door haar zus Chloé, is geselecteerd voor de Paralympische Winterspelen, die van 9 tot 18 maart 2018 doorgaan in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ze is de eerste atlete die officieel in de selectie van het PyeongChang 2018 Paralympic Team Belgium is opgenomen.

De 20-jarige Eléonor Sana is geboren met een retinoblastoom die haar grotendeels blind maakte. Ze deed lange tijd aan gymnastiek, alvorens de weg naar het alpijns skiën voor personen met een visuele handicap in te slaan. Haar zus Chloé (22) is haar gids en skiet enkele meters voor haar uit. Ze draagt fluorescerende kledij en is via een communicatiesysteem in contact met haar zus.

Het duo behoort tot de besten ter wereld. De zusjes Sana zijn vooral sterk in de snelheidsnummers en behaalden eerder dit jaar een zilveren (super-G) en bronzen medaille (afdaling) op de World Para Alpine Skiing Championships in het Italiaanse Tarvisio. Een allereerste vrouwelijke medaille voor België behalen op de Paralympische Winterspelen is de droom van Eléonor en Chloé.

