Eléonor en Chloé Sana stranden net naast podium in super-G tijdens Paralympics

11 maart 2018

04u30

Bron: Belga 0 Winterspelen Eléonor en Chloé Sana zijn deze nacht op de Paralympische Winterspelen in Zuid-Korea vierde geëindigd in de super-G in de categorie voor slechtzienden. De twee zussen hadden een dag tevoren nog een historische bronzen medaille gehaald in de afdaling.

In de afdaling zaterdag in Pyeongchang was de Britse podiumkandidate Menna Fitzpatrick gevallen. Zondag overkwam haar dat niet meer en eindigde ze derde. De nummers één en twee waren dezelfde als de dag ervoor: de Slovaakse Henrieta Farkasova en de Britse Millie Knight.

Skiester Eléonor Sana, en haar gids Chloé, klokten af op 1:36.00, 5.93 van de Paralympische kampioenen. Dinsdag staan de skizussen weer op de sneeuw in Zuid-Korea voor de super-combiné.