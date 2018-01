Eerste Belgische atleten (met medaillehoop Swings) vertrokken naar Pyeongchang DMM

31 januari 2018

16u25

Bron: Belga 0 Winterspelen Met Bart Swings, Kim Meylemans en shorttrackers Jens Almey en Ward Pétré zijn vandaag de eerste Belgische atleten vertrokken naar Pyeongchang. Vanaf 9 februari mogen ze zich in Zuid-Korea meten met de concurrentie op de Olympische Winterspelen.

Samen met hun coaches en High Performance Manager Philippe Préat namen Swings, Meylemans, Almey en Pétré om 15u51 in station Brussel-Zuid de Thalys richting de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Daar stappen ze op het vliegtuig naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, waarna nog een rit naar Pyeongchang volgt. De Belgische delegatie in Pyeongchang bestaat uit 21 sporters. Het is de grootste delegatie van ons land op de Winterspelen sinds 1936. Toen waren er 27 Belgen op de 'Nazi-Spelen' in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Vier jaar geleden bestond het team in het Russische Sotchi uit zeven atleten.

Voor Bart Swings kunnen de Winterspelen in Pyeongchang niet snel genoeg beginnen. "Die vermoeiende reis schrikt me niet af, ik heb tien dagen recuperatietijd. Eindelijk mogen we vertrekken, de spanning neemt toe", aldus Swings, die er ook al bij was op de Winterspelen van 2014 in Sotchi. In vergelijking met vier jaar geleden is Swings naar eigen zeggen een betere schaatser.

Verjaardag

Op 12 februari viert Swings zijn 27ste verjaardag in Zuid-Korea. "Hopelijk kan ik de dag voordien (5.000 meter, red.) of de dag nadien (1.500 meter, red.) een medaille veroveren om dat te vieren. Maar om eremetaal te pakken, moet ik mijn allerbeste wedstrijd neerzetten. Theoretisch gezien heb ik wel de grootste kans op een podiumplaats in de massastart. In het begin van het seizoen was de vorm niet goed, maar de laatste twee maanden deed ik steeds meer vertrouwen op. Ik voel me elke week sterker worden. Ik ben echt aan het groeien naar de Spelen toe. Het doel is om het allerbeste van mezelf te geven, en dan zullen we wel zien wat de resultaten zijn."

De Belgische schaatsers zullen in Pyeongchang met splinternieuwe pakken aantreden. "Ik heb mijn pak al uitgetest en het is topmateriaal. Ook de Nederlanders gebruiken deze pakken. Ik vind de Belgische versie in rood, zwart, geel en wit bovendien heel mooi. Het is eens iets anders dat mijn collega Jelena Peeters het pak heeft ontworpen. In Sotchi schaatsten we in lichtblauwe pakken. Intussen treden enkele landen met die uitrusting aan. Het was dus tijd voor iets anders."

Onrust in Belgische snelschaatsfederatie over shorttrackcoach Pieter Gysel

Binnen de Belgische snelschaatsfederatie is intussen wel onrust ontstaan over de positie van bondscoach Pieter Gysel. De coach van de shorttrackers kreeg onlangs te horen dat de KBSF van hem af wil. Niettemin is Gysel in gezelschap van schaatsers Jens Almey en Ward Pétré voor de Olympische Winterspelen naar Pyeongchang vertrokken.

Het bestuur van de KBSF wil na de terugkeer van Gysel uit Zuid-Korea spreken over de toekomst van de coach. Antoine Van Vossel, de voorzitter van de KBSF, wil niet zeggen waarom Gysel zou moeten opstappen. Van Vossel benadrukt dat het niet om zijn trainingstechnische kwaliteiten gaat of dat hij te veel geld heeft uitgegeven. "Was het dat maar. Hij is een voortreffelijke coach." De voorzitter bevestigt dat de problemen op het persoonlijke vlak liggen.

Via het project Be Gold heeft Gysel nog een verbintenis met de schaatsfederatie, die tot en met mei 2018 loopt. Gysel bevestigde de plannen van de federatie. Hij keert op 12 februari terug uit Zuid-Korea en zal vervolgens het gesprek met de KBSF aangaan.

Een post op Facebook van de vroegere schaatser Wim De Deyne, tegenwoordig lid van de technische commissie van de Internationale Schaatsunie (ISU), bracht de zaak woensdag in de openbaarheid. De Deyne meent dat er een bom is gelegd onder de toekomst van het Belgische shorttrack. Tijdens een vergadering met de schaatsers kregen ze twee weken geleden te horen dat Gysel onmiddellijk zou moeten vertrekken. Het BOIC draaide die beslissing terug, zodat Gysel Jens Almey en Ward Pétré in Zuid-Korea kan begeleiden. Ook werd een tweede trainer, Maarten Slembrouck, aan de afvaardiging toegevoegd. Op de website van de KBSF is de naam van Gysel als coach al geschrapt.

Voor het eerst in acht jaar hebben Belgische shorttrackers zich voor de Spelen geplaatst. Almey en Pétré komen in Gangneung, waar het schaatsen wordt afgewerkt, uit op de 1500 meter. Daarnaast zullen drie Belgische schaatsers (Jelena Peeters, Bart Swings en Mathias Vosté) op de langebaan deelnemen.