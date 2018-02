De 'porno' lieten ze in Zuid-Korea maar wijselijk even achterwege: magisch Canadees schaatskoppel pakt goud Hans Op de Beeck

13 februari 2018

10u20 0 Winterspelen Wanneer het Canadese schaatsduo Tessa Virtue en Scott Moir het ijs betreedt, hangt er magie in de lucht. Pure elektriciteit. En soms zelfs iets meer dan dat.

Even terug naar de Canadese schaatskampioenschappen van vorige maand. In het kunstrijden gaat het goud voor de achtste keer naar Tessa Virtue en Scott Moir. Na een geweldig optreden (zie video hieronder) zetten ze met een score van 209.82 een nieuw nationaal record neer. Het thema van hun oefening was gebaseerd op de 'Moulin Rouge' en die verwachtingen loste het duo helemaal in. Volgens sommigen zelfs iets té. Bij een lift (video hierboven) duurde een innige pose net dat tikje te lang, luidde de kritiek. En dus paste het duo hun routine voor Pyeongchang een beetje aan en brachten ze een wat meer ingetogen versie van hun kür. Mét succes. Na een knap optreden lieten Virtue en Moir de concurrentie kansloos en haalden ze het goud binnen voor Canada in de landenwedstrijd. Bij alle acht onderdelen pakte Canada een top drie-notering, waarvan vier keer de eerste plaats.

In de Toronto Star gaf Moir voor de Winterspelen toe dat het iets minder expliciet kon. "Toen we de beelden van de Nationals in slow-motion afspeelden en we ze grondig bekeken, was die positie inderdaad, puur op esthetisch vlak, niet zo mooi. Maar we wilden toen vooral een statement maken, uitpakken met iets gedurfd. De jury heeft ons er alleszins niet voor afgestraft. We kregen de perfecte score. Maar voor Zuid-Korea hebben we ze dus wat aangepast en hou ik mijn gezicht net wat minder lang tegen het lichaam van Tessa. Hopelijk past dat iets beter."

Ook Tessa Virtue kon zich vinden in de kleine aanpassing, vooral omwille van de gereserveerde natuur van de olympische jury in Pyeongchang. En dan kan je porno, zoals Virtue in een interview al lachend verwees naar hun lift, maar beter achterwege laten. Voor het duo was het hun eerste olympisch goud, nadat ze in Sochi 2014 tevreden moesten nemen met zilver en prompt afscheid namen van de sport. Alleen om vorig seizoen hun rentree te maken, met dat olympisch goud als doel. In Zuid-Korea kregen ze waarvoor ze gekomen waren.