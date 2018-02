De Belgen vandaag: Bart Swings en Mathias Vosté aan zet op de schaatsbaan Redactie

13 februari 2018

00u01

Bron: Belga 0 Winterspelen Twee dagen na zijn beloftevolle zesde plaats op de 5.000 meter, werkt Bart Swings straks zijn tweede race af op de Winterspelen in Pyeongchang. De Leuvenaar bindt, wanneer de avond in Zuid-Korea is gevallen (vanaf 20u), de schaatsen aan voor de 1.500 meter. Op die afstand eindigde hij vier jaar geleden in Sochi op de tiende plaats.

Swings opende zijn toernooi zondag met een overtuigende prestatie op de 5 km. Hij tekende voor een persoonlijk record op een laaglandbaan. Afwachten tot wat hij dinsdagavond, de eerste rit start om 20u lokale tijd (12u in België), in staat is in het Gangneung Oval. Hij komt uit tegen de Amerikaanse veteraan Shani Davis, in 2006 en 2010 goed voor zilver op de schaatsmijl.

Na de 1.500 meter volgen voor Swings nog de 10.000 meter (donderdag) en de massastart (24 februari). Vooral op dat laatste nummer hoort Swings, met zijn ervaring als skeeleraar, tot het kransje der favorieten voor een medaille.

Naast Bart Swings treedt ook Mathias Vosté aan op de 1.500 meter. De in Heerenveen wonende Bruggeling is vooral een specialist van de korte afstanden. Hij richt zich in Pyeongchang dan ook vooral op de 500 (19 februari) en 1.000 meter (23 februari). De 1.500 meter ziet hij eerder als een voorbereiding op die races.