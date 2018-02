Dankzij crowdfunding mocht fiere en geëmotioneerde mama van Jorik en Loena Hendrickx naar Winterspelen: "We gunnen het haar zo hard" MH

21 februari 2018

19u35

Bron: Eurosport 0 Winterspelen Kunstschaatser Jorik Hendrickx behaalde zaterdag een knappe 14de plek in de vrije kür in Pyeongchang. “Beter had niet gekund” stelde de 25-jarige Antwerpenaar na afloop. Waar lag het geheime wapen van de oudere broer van Loena? Mogelijk bij mama Lutgart. Zij slaagde er dankzij crowdfunding namelijk in haar zoon voor het eerst te zien schitteren op het olympisch ijs.

En of mama Lutgart trots mag zijn op haar kinderen. De crowdfunding, door Jorik en Loena zelf op poten gezet, leverde zo'n 5.000 euro op. “Nochtans was ik in het begin niet zo blij met die crowdfunding – het geld aannemen van andere mensen", zegt de mama in een reportage op Eurosport. "Maar nu ben ik natuurlijk super tevreden. Ik ben ervan verschoten dat mensen het mij zo gunden om naar de Winterspelen te kunnen."



"Eigenlijk was het de bedoeling om Jorik ijshockey te leren, omdat zijn twee broers dat al deden. Maar uiteindelijk is hij bij het kunstschaatsen gebleven en dat vind ik geweldig. Het is wel spannend om hier te zitten. Thuis is het wel wat makkelijker om te volgen, omdat je dan alle scores ziet. Hier is het spannender." (lees hieronder verder)



Uniek

Ook Loena, die vrijdag nog in actie komt in de vrije kür, geniet van de aanwezigheid van haar moeder. "Het is geweldig, hé: mijn grootste supporter die hier is. Jorik en ik vonden het uniek dat we samen naar de Winterspelen konden. We gunnen het haar dan ook heel hard om ons bezig te zien. Dit is het moment dat ze erbij moést zijn", waarna mama Lutgart enkele traantjes wegpinkt. (lees hieronder verder)

Met zijn veertiende plek deed Jorik Hendrickx twee plaatsen beter dan vier jaar geleden in Sochi. De 18-jarige Loena hoopt op de Winterspelen haar resultaat van het WK van vorig jaar te herhalen. Toen eindigde ze in de Finse hoofdstad Helsinki vijftiende. Vorige maand werd ze knap vijfde op het EK. Vandaag schaatste ze op de tonen van Madonna’s Frozen in de korte kür naar 55,16 punten, een seizoensbeste prestatie en zowat 2,5 punt onder haar persoonlijk record dat ze vorig jaar in Helsinki neerzette.

Alle ontwikkelingen van de Winterspelen kan u overigens elke dag live volgen via Eurosport.