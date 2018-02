Dan toch een Belgische medaille! Bart Swings pakt zilver in massastart Redactie

14u08 0 Winterspelen Dan toch een Belgische medaille. Snelschaatser Bart Swings is op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang tweede geworden in de finale van de massastart. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee , de Nederlander Koen Verweij veroverde het brons.

Bart Swings (27) reed de hele wedstrijd aandachtig voorin. Sven Kramer dropte op drie ronden van het einde een stevig bommetje, maar ver raakte de Nederlander nooit weg. Swings reed de kloof dicht, enkel de Zuid-Koreaan Lee en de Nederlander Verweij volgden in zijn spoor. Er werd dus gesprint met drie voor de medailles. Lee bleek een maatje te sterk, Swings eindigde knap op een tweede stek. Verweij vervolledigde het podium. Het is de eerste Belgische medaille op de Winterspelen sinds Bart Veldkamp in 1998.

Eerder op de dag plaatste Swings zich makkelijk voor de eindstrijd. In de halve finale sprokkelde hij bij de eerste tussensprint meteen vijf punten, waardoor hij zich in het verdere verloop van de wedstrijd kon sparen. Een tactische zet die dus succes opleverde, want met de zilveren plak schenkt Swings ons land tóch een medaille op deze Winterspelen.

De schaatsers moeten in de massastart een afstand van 6.400m afleggen in zestien rondjes. Behalve na de sprint aan de aankomst worden ook na rondes 4, 8 en 12 punten toegekend (telkens 5, 3 en 1 punt voor de top drie). Aan de aankomst zijn dat 60, 40 en 20 punten. De eerste drie aan de finish zijn dus ook sowieso de eerste drie in de eindafrekening.