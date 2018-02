Dahlmeier blijft ook in de achtervolging de onbetwiste biatlonkoninging



12 februari 2018

12u02

Laura Dahlmeier heeft haar tweede gouden medaille veroverd op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Eerder haalde de Duitse topfavoriete al een eerste gouden plak binnen op de sprint

Topfavoriete Dahlmeier werkte de tien kilometer achtervolging in het biatlon bij de vrouwen af in 30:35.3. In de vier schietoefeningen had ze amper één misser laten optekenen. De Slovaakse Anastasiya Kuzmina miste vier keer doel en was 29.4 seconden trager dan de winnares. Het brons was voor de Française Anais Bescond, voor Frankrijk de tweede medaille op deze Spelen na het brons van Perrine Laffont in de moguls van het freestyleskiën.

Zaterdag schonk de 24-jarige uit Garmisch-Partenkirchen Duitsland al een eerste keer goud in de 7,5 kilometer sprint. Naast zeven wereldtitels heeft Dahlmeier nu ook twee olympische titels op haar palmares staan.