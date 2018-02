Daar is de ingeoliede vlaggendrager van Tonga opnieuw! Man die in Rio al de show stal trotseert de koude nu met blote borst Mike De Beck

Bron: Reuters 0 Winterspelen Pita Taufatofua. De naam zegt u misschien niets, maar als we de kernwoorden 'vlaggendrager', 'Tonga' en 'openingsceremonie' prijs geven, gaat er ongetwijfeld wel een belletje rinkelen. De 34-jarige sportman stal voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al de show en vandaag deed hij dat opnieuw tijdens de Winterspelen in P yeongchang , Zuid-Korea.

Met zijn ingeoliede en blote barst was Taufatofua absoluut de man van de openingsceremonie op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Vooral op social media ging de opvallende intrede bij de sportliefhebbers niet onopgemerkt voorbij. De man was actief in het taekwando en nu gaat hij ook proberen om tijdens de Winterspelen een goed resultaat neer te zetten. Maar dan in het langlaufen. Tijdens de openingsceremonie toonde hij zijn blote bast opnieuw en dat terwijl het kwik flirtte met het vriespunt.

De sporter die in Australië geboren is, zag pas twee jaar geleden voor het eerst sneeuw. "Het voelt eigenlijk wat vreemd aan om hier te zien, want het kostte me twintig jaar om naar Rio te gaan en maar één jaar om hier te geraken", vertelde Taufatofua aan Reuters. In Tonga en Brisbane (Australië) is er natuurlijk geen sprake van sneeuw zodat Taufatofua moest improviseren. "We moesten sneeuw nabootsen terwijl er geen sneeuw lag. Daarom spalkten we stukken hout vast aan onze voeten en liepen we op het zand om toch maar de balans te vinden."

Zijn intrede tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro