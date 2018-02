Curling plots populaire wintersport met dank aan Anastasia, Russisch internetfenomeen dat ook brons behaalt Hans Op de Beeck

13 februari 2018

12u12 29 Winterspelen En plots is curling weer populair. Met dank aan Rusland, zoals vier jaar geleden in Sochi ook. Toen maakte het Russische damesteam grote sier, nu doet Anastasia Bryzgalova (25) dat. Als een mix van Angelina Jolie en Megan Fox, wordt ze door de twitterende olympische volgers omschreven. Aan de zijde van haar man Aleksandr Krushelnitckii pakte Anastasia het brons tijdens het dubbel gemengd in het curlen.

Als Olympische atleten uit Rusland doet het duo mee onder neutrale vlag, maar dat weerhield hen er niet van om een medaille te winnen. In 2016 kroonde het koppel zich nog tot wereldkampioen in Zweden, maar in Pyeongchang moesten ze in de halve finale de duimen leggen voor Jenny Perret en Martin Rios, een Zwitsers duo dat momenteel wereldkampioen is. Bryzgalova studeerde af aan de 'Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health', een universiteit in Sint-Petersburg. Het was in die periode dat ze haar liefde voor het curlen ontwikkelde, nadat ze reclame zag voor een curlingclub op een ijspiste. In 2017 huwde ze Aleksandr. (lees hieronder verder)



If you don't have any interest in Olympic Curling, you might now:

Anastasia Bryzgalova (RUS) pic.twitter.com/DZo8N4NG6q Ryan Wolak(@ Wolak22) link

The Russian curling mixed doubles team is led by Anastasia Bryzgalova, who looks like Angelina Jolie at 21 if she ever picked up a broom. James Stewart(@ jamespstewart) link

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R brooke(@ SchofiesChoice) link

If you see me this weekend know that I will only be talking about:

1. Anastasia Bryzgalova

2. Anastasia Bryzgalova's nails

3. Curling

Thank you for being with me during this exciting time. Meredith Woerner(@ MdellW) link

In het dubbel gaat het er in het curlen sneller aan toe dan in het enkel: er wordt maar naar acht 'ends' gespeeld in plaats van de traditionele tien en er is geen zogenaamde 'skip' of kapitein zoals wanneer de sport met z'n vieren beoefend wordt. Curling, waarbij een gepolijste granieten steen van 20 kilogram over grof ijs glijdt (met veel lawaai tot gevolg) zou zijn oorsprong hebben in de middeleeuwen in Schotland en werd lang gedomineerd door Canada en de Noord-Europese landen. Een beetje een 'cultsport' -weinigen snappen de regels- maar nu is ze een van de snelst groeiende wintersporten. Met, onder andere, dank aan Anastasia Bryzgalova.

