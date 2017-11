Cool Runnings (bis): Belgische bobsleedames krijgen concurrentie van Nigeria op Winterspelen



Bron: Belga 0 @UANews De eerste Nigeriaanse deelname aan de Winterspelen is een feit. Winterspelen Voor het eerst zullen sporters uit Nigeria deelnemen aan de Winterspelen. Dat is te danken aan Seun Adigun, een in Texas woonachtige bobsleester die zich samen met de remsters Ngozi Onwumere en Akuoma Omeoga heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Pyeongchang. "Ik ben bijna overweldigd door dit nieuws", liet Adigun weten. "Dit is een mijlpaal in de sport voor Nigeria."

Het team, inmiddels gesponsord door Visa, voldeed deze week in Calgary aan de eisen voor deelname. Nooit eerder was een Afrikaans land bij de mannen, noch bij de vrouwen actief in het bobsleeën op Olympische Spelen. In Zuid-Korea zullen ze het in de tweemansbob bij de vrouwen onder meer opnemen tegen de slee van stuurvrouw Elfje Willemsen.

Adigun nam eerder als hordeloopster deel aan de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ze was een jaar als remster actief in een Amerikaans bobsleeteam, maar ging op zoek naar landgenotes met wie ze een Nigeriaans team kon opzetten. Zo vond ze Onwumere en Omeoga, beiden eveneens actief in de atletiek.

The Nigerian Women’s Bobsled team are the first Nigerian athletes ever (men or women) to qualify to compete on the world’s biggest stage – next stop South Korea.



Making History.

#bsfnigeria #TeamUA #WEWILL pic.twitter.com/clMCfzjYtk Under Armour News(@ UAnews) link