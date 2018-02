CAS beslist: 45 Russische sporters blijven geschorst

Thijs Zonneveld

09 februari 2018

07u56

Bron: AD.nl 1 Winterspelen Op de dag van de openingsceremonie was de Russische dopingsoap nog niet afgelopen. Het CAS deed vanmorgen uitspraak in de zaak die 45 Russische atleten tegen het IOC hadden aangespannen om alsnog aan de Spelen te kunnen deelnemen.

Eerst wel. Toen niet. Toen wel. Toen niet. Toen wel. Toen niet. Toen misschien toch wel. En uiteindelijk toch niet. Het Russische dopingschandaal brak jaren geleden uit, maar pas op de dag van de openingsceremonie is pas bekend geworden welke Russische sporters er nu precies wel en niet mogen meedoen aan de Spelen van Pyeongchang.

Vanmorgen deed het CAS uitspraak in de zaak die 45 Russische sporters hadden aangespannen tegen de beslissing van het IOC om ze niet uit te nodigen. Voor de betrokken sporters – onder wie shorttrackvedette Viktor An – was het de laatste strohalm om de Spelen te halen. En ze hadden goede hoop: eerder besliste het CAS dat de sancties van het IOC aan hun adres moesten worden geschrapt vanwege te weinig bewijs voor hun betrokkenheid in het dopingschandaal. Medailles werden teruggegeven, schorsingen teruggedraaid. Maar het CAS sloeg de achterdeur naar deze Spelen van Pyeongchang toch voor ze dicht. Alle 45 sporters zijn en blijven niet welkom. Het CAS stelt dat het IOC zelf mag beslissen welke sporters ze wel of niet uitnodigen. Het IOC organiseert een feestje; zij versturen de uitnodigingen.

Het CAS maakt een verschil tussen een straf (schorsing, diskwalificatie) en het uitsluiten van deelname. Dat laatste wordt door het tribunaal blijkbaar niet gezien als straf. Daar is juridisch van alles op af te dingen – voor de betrokken sporters zal het in ieder geval voelen als een straf – maar er is simpelweg geen tijd meer voor andere juridische procedures.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics IOC MEDIA(@ iocmedia) link

Reactie

In een reactie op de uitspraak riep het IOC via het officiële twitteraccount dat het blij was dat er duidelijkheid was. Oh ironie: als er één organisatie is geweest die in de Russische dopingsoap voor onduidelijkheid heeft gezorgd, dan is het het IOC zelf. Het IOC heeft de eindeloze juridische soap namelijk zelf geschapen. Volgens hun eigen regels en die van het antidopingbureau WADA was er namelijk maar één straf mogelijk voor het Russische staatsgeorganiseerde dopingsysteem: totale uitsluiting van Rusland op de Spelen. Zeker omdat Rusland tot op heden weigert de schuld op zich te nemen en volledig mee te werken aan het onderzoek. In plaats daarvan zocht het IOC een politiek compromis: de meeste Russen waren wel welkom, sommige niet. Maar tijd om iedere zaak tot de bodem uit te zoeken was er niet of nauwelijks.

En zo doen er in Pyeongchang – zonder die 45 – in totaal 169 Russische sporters mee. Minder dan in Sotsji, vier jaar geleden, maar meer dan in Vancouver, acht jaar terug. Het is het eindresultaat van een juridisch proces, maar nog veel meer van een politiek spel tussen het IOC en Rusland. Rusland en de Russische sporters moesten bestraft worden.

Maar vooral niet teveel.