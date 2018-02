Camps: "We hebben onze olympische winteratleten allemaal in de steek gelaten" Hugo Camps

26 februari 2018

Terecht droeg Bart Swings de Belgische vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Toch nog één Belg die een medaille won. Nog wel in een onvoorspelbare discipline als de massastart. Hulde aan de Leuvense snelschaatser. Ik heb altijd een beetje medelijden met Bart. Hij staat zo alleen in die Hollandse kolonie van schaatsgekken. Waar en met wie kan hij zijn hart eens luchten? Wat stelt de feedback van het BOIC voor? Eenling in zijn sport.

