Bobsleester zweert dure eed: "Als ik goud win op Winterspelen, loop ik naakt over paradeplein"

06 februari 2018

De Zwitserse bobsleester Sabina Hafner heeft een dure eed gezworen. "Als ik op de Winterspelen goud verover in de tweemansbob, dan beloof ik om naakt over het paradeplein in Pyeongchang te lopen", zei Hafner in een talkshow op de Zwitserse televisie. "Ik zal er dan wel voor zorgen dat je geen problemen krijgt door onzedig gedrag", reageerde de presentator gevat.

Dat Hafner in Zuid-Korea goud verovert, is weinig waarschijnlijk. De Zwitserse is in Pyeongchang aan haar derde Winterspelen toe. Haar beste resultaat is een tiende plaats met de tweemansbob op de Winterspelen van 2006 in Turijn. Vier jaar later eindigde ze in Vancouver op de twaalfde plaats. Op WK's verzamelde ze wel medailles, met ondermeer een zilveren plak in de teamcompetitie in Lake Placid in 2009.

Op de voorbije WB-wedstrijd in Königssee finishte Hafner met teamgenote Eveline Rebsamen op de achtste plaats. "In de top acht eindigen in Pyeongchang en zo een olympisch diploma veroveren, zou al super zijn", zegt Hafner. En bij goud...