Beterschap bij Belgian Bullets: Bobsleeteams negende en tiende op Wereldbeker in Winterberg Valerie Hardie

12u59 0 epa De Belgian Bullets Winterspelen Geen ongelukken vanochtend voor Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse op de afdaling in het Duitse Winterberg, de vierde manche van de Wereldbeker. De twee pilotes van de Belgian Bullets stuurden hun slee Maximus en Spanky naar de negende en tiende plek.

Op 25 november crashten de twee Belgische bobsleeteams nog in het Canadese Whistler. Die lieten geen sporen na, zo bleek vandaag. De 32-jarige Willemsen finishte samen met remster Sara Aerts op de tiende plek, een positie die ze na de eerste run al innam. Vannieuwenhuyse vormde opnieuw een tandem met Sophie Vercruysen en werd tiende in Winterberg. De 26-jarige klimt zo naar de vijftiende plek in de WB-stand - belangrijk om een olympisch ticket voor de Winterspelen te bemachtigen - terwijl Willemsen op de dertiende plek stand houdt.

Beterschap dus bij de Belgian Bullets, die alleen in Park City eens in de toptien raakten. Voor Vannieuwenhuyse was het haar beste prestatie van het seizoen. "We hadden de weergoden mee", glunderde Vannieuwenhuyse. "Want wie hier als eerste begon was door de sneeuwval duidelijk benadeeld. Die portie geluk konden we wel gebruiken, zeker na die crash in Whistler. Ik ben zo blij dat we eindelijk konden tonen wat we waard zijn en dat met al die Belgische fans hier. Geweldig."

Ook Willemsen toonden zich na afloop tevreden. "Ik ze altijd: als ik twee keer goed kan starten en twee keer goed kan afdalen, dan ben ik tevreden en dat hebben we nu gedaan. Missie volbracht dus. Met Sarah loopt het elke week beter. Het is nog twee maanden tot Pyeongchang, dat geeft ons nog twee maanden om te groeien ook. Daar hebben we ongelooflijk veel zin in. Het vertrouwen is er."

Photo News

BELGA