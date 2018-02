Besmettelijk virus schrikt Winterspelen in Pyeongchang op: "1.200 beveiligers in quarantaine" Redactie

06 februari 2018

09u12

Bron: AD.nl 0 Winterspelen De organisatie van de Winterspelen in Pyeongchang neemt deze dagen volop maatregelen om het norovirus voor de openingsceremonie de kop in te drukken. Het zeer besmettelijke virus heeft inmiddels verscheidene vrijwilligers en beveiligingsmedewerkers getroffen.

Volgens het organisatiecomité van de Winterspelen, die vrijdag in Zuid-Korea beginnen, waart het norovirus vooral rond in Pyeongchang, het bergdorp waar de komende weken de 'sneeuwnummers' worden afgewerkt.



In Gangneung zouden nog geen vrijwilligers zijn getroffen door het buikgriepvirus. Het zou op dit moment gaan om 41 zieken, die met klachten van hoofdpijn, diarree en flinke maagpijn in een ziekenhuis zijn opgenomen. Het virus zou zijn verspreid door het grondwater. In het en rond het olympisch dorp rijden busjes rond die accommodaties controleren op besmetting.

Volgens persbureau Reuters zouden 1.200 particuliere beveiligers in quarantaine zijn gezet. Ze worden voorlopig geïsoleerd van de buitenwereld. De Koreaanse organisatie hoopt daarmee te voorkomen dat het norovirus zich verder verspreidt en bijvoorbeeld de sporters treft. Als vervanging zijn negenhonderd militairen opgeroepen. "Het spijt ons dat dit is gebeurd'', zei voorzitter Lee Hee-beom van het organisatiecomité.

De Koreanen nemen ook maatregelen tegen de extreme kou. In Pyeongchang vriest het de hele dag en 's nachts daalt de temperatuur zelfs tot zo'n min 20 graden Celsius. De toeschouwers bij de openingsceremonie van vrijdag krijgen onder meer een deken, hoed en windjack. Volgens Lee hebben sommige mensen hun kaartje voor de ceremonie al teruggegeven.