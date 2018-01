België vaardigt 19 atleten af naar Winterspelen, delegatieleider Gert Van Looy gelooft in medaille Redactie

22 januari 2018

17u19

Bron: Belga 0 Winterspelen België trekt met 19 atleten (plus één reserve in bobsleeën) naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Zij treden aan in negen sporten. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maakte de selectie officieel bekend.

Team Belgium bestaat uit twee alpineskiërs (Kai Alaerts, Kim Vanreusel), twee biatleten (Michael Rösch, Florent Claude), vier bobsleesters (stuurvrouwen Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse, plus remsters Sara Aerts en Sophie Vercruyssen/reserve: Shana Vanhaen), een skiloper (Thierry Langer), twee kunstschaatsers (Jorik en Loena Hendrickx), twee shorttrackers (Jens Almey en Ward Pétré), een skeletoni (Kim Meylemans), twee snelschaatsers (Jelena Peeters en Bart Swings) en drie snowboarders (Sebbe De Buck, Seppe Smits en Stef Vandeweyer). Gert Van Looy is de delegatieleider.

Het is van 1936 en Hitlers "Nazi-Spelen" in Garmisch-Partenkirchen geleden dat België zoveel atleten afvaardigde naar de Olympische Winterspelen. Toen waren het er 27. Vier jaar geleden bestond het team in het Russische Sotsji uit zeven atleten.

België won tot dusver vijf medailles op de Winterspelen: een keer goud (in 1948 met kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het paarrijden), een keer zilver en drie keer brons. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat de Belgische delegatie met eremetaal terugkeerde van de Winterspelen. In 1998 won 'schaatsbelg' Bart Veldkamp in het Japanse Nagano brons op de 5.000 meter. Het is een van de drie afstanden waarop Bart Swings in Zuid-Korea een gooi doet naar een medaille. De Leuvenaar is een van de Belgische troeven volgende maand, net als snowboarders Smits en De Buck, skeletoni Meylemans en de Belgian Bullets.

De 23e editie van de Olympische Winterspelen vindt van 9 tot 25 februari plaats.

Delegatieleider Gert Van Looy gelooft in medaille

De Belgische delegatie telt negentien atleten op de komende Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). "Onze speerpunten blijven schaatser Bart Swings, snowboarder Seppe Smits, bobsleester Elfje Willemsen en skeletoni Kim Meylemans", zo stelt delegatieleider Gert Van Looy.

"Op de bijeenkomst van de raad van bestuur van het BOIC hebben we geen knopen meer moeten doorhakken. Er waren enkel wat discussies over de keuzes van de federaties", zegt Van Looy.

België won tot dusver vijf medailles op de Winterspelen. Twintig jaar geleden zorgde schaatser Bart Veldkamp in het Japanse Nagano voor het laatste Belgische eremetaal, brons op de 5.000 meter. "We maken in Pyeongchang zeker kans om een medaille te veroveren. De geselecteerde atleten zijn daarvoor sterk genoeg", verklaart de delegatieleider. "Alleen moet het wat meezitten. Vanuit het BOIC doen we er alles aan om de sporters in zo goed mogelijke omstandigheden te laten aantreden. Maar we hebben niet alles in de hand, zoals de kwaliteit van de sneeuw en het ijs. Ik zal tevreden zijn als iedereen de best mogelijke prestatie heeft neergezet en alles heeft gegeven."

Belgiës grootste naoorlogse aanwezigheid op de Winterspelen is volgens Van Looy het gevolg van verschillende factoren. Hij looft de federaties, die de laatste jaren meer gestructureerd werken met de middelen van de gemeenschappen. Daarnaast legt het BOIC de atleten geen extra selectiecriteria meer op naast diegene uitgegeven door de internationale sportfederaties in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité.

Er is nog niet beslist wie tijdens de openingsceremonie de Belgische vlag mag dragen, aldus Van Looy. "We sluiten niemand op voorhand uit. De gesprekken zijn gaande, we houden rekening met veel argumenten. Deze week zullen we normaal gezien bekendmaken wie die eer te beurt valt."

Oostenrijk met 105 atleten naar PyeongChang, Anna Veith vaandeldraagster

Oostenrijk trekt met 105 atleten, 65 mannen en 40 vrouwen, naar de 23e Winterspelen, die vrijdag 9 februari in het Zuid-Koreaanse PyeongChang van start gaan. Dat maakte het Oostenrijks Olympisch Comité vandaag bekend. De 28-jarige skiester Anna Veith, die in de super-G haar titel verdedigt, wordt de vaandeldraagster op de openingsceremonie.

Voor Oostenrijk is het de op één na grootste olympische delegatie in de geschiedenis. Vier jaar geleden had het land van 8,5 miljoen inwoners 130 atleten op de Spelen in Sochi. Daar werden 17 medailles (4 gouden, 8 zilveren, 5 bronzen) veroverd. Oostenrijk wil in PyeongChang even goed doen en rekent daarvoor vooral op zijn alpine skiërs. Zesvoudig wereldbekerwinnaar Marcel Hirscher lijkt een zekerheid op eremetaal. De 28-jarige slalomspecialist won al zes jaar op rij de Wereldbeker en gaat daarin ook nu weer aan de leiding. Olympisch goud heeft hij echter nog niet in de prijzenkast. In 2010 werd hij in Vancouver vijfde in de slalom en vierde in de reuzenslalom, in 2014 in Sochi tweede in de slalom en opnieuw vierde in de reuzenslalom.

Ook Michael Matt, Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr, Max Franz, Anna Veith, Bernadette Schild, Cornelia Hütter, Stephanie Brunner en Nicole Schmidhofer zijn medaillekandidaten in het alpine skiën. In de andere sporten verwachten de Oostenrijkers veel van Lukas Klapfer (noordse combinatie), Stefan Kraft en Chiara Hölzl (schansspringen), Janine Flock (skeleton), Julia Dujmovits (snowboard) en Vanessa Herzog (schaatsen).