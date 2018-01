Belgian Bullets zullen sleeën met Spanky en Maximus LPB

Bron: Belga 0 Winterspelen België stuurt twee bobsleeduo's naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Vanavond zijn op de zetel van hoofdsponsor ABK Bank in Antwerpen de sleeën voorgesteld waarmee de Belgische vrouwen op 20 en 21 februari zullen aantreden in Zuid-Korea.

"Wij zijn de kleinste federatie van de wintersporten, maar we sturen wel de grootste delegatie naar de Spelen. Daar zien we heel fier op", verwees bondsvoorzitter Hanna Mariën naar de twee bobsleeduo's en skeletoni Kim Meylemans, goed voor vijf van de twintig Belgen in Pyeongchang.

Mariën is naast een voormalig topsprintster ook een gewezen bobsleester. In 2014 nam ze aan de zijde van Elfje Willemsen deel aan de Winterspelen in het Russische Sotchi. Ze werden daar knap zesde met de slee Spanky. Die zal in Pyeongchang gebruikt worden door stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen. De andere slee, die Maximus heet, wordt bemand door Elfje Willemsen en remster Sara Aerts.

"Er is een klein verschil in stuurgevoel tussen de twee sleeën. Spanky is wat stugger, Maximus wat directer", legt Vannieuwenhuyse uit. "Maar ondertussen sleeën we er al drie jaar mee, dus we zijn het gewoon."

In 2014 werd Spanky verkozen tot mooiste slee van de Winterspelen. De hoofdkleur van de slee was toen geel, met tinten rood en zwart, een verwijzing naar de Belgische tricolore. Vandaag kleuren Spanky en Maximus voornamelijk bordeauxrood.

"Het design vier jaar geleden was zo mooi, dat valt niet meer te evenaren", lacht Vannieuwenhuyse. "Maar ik ben wel blij dat het geen exacte kopie is geworden en in combinatie met de pakken is het heel mooi. Ondertussen is Spanky vijf jaar oud en heeft ze wel wat crashes te verduren gekregen. De allermooiste is ze niet meer. Maar voor de Spelen zorgen we ervoor dat ze er opnieuw 'spic en span' zal uitzien."