Belgian Bullets zullen sleeën met Spanky en Maximus: "We zijn klaar om te knallen" LPB

25 januari 2018

21u02

België stuurt twee bobsleeduo's naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Vanavond zijn op de zetel van hoofdsponsor ABK Bank in Antwerpen de sleeën voorgesteld waarmee de Belgische vrouwen op 20 en 21 februari zullen aantreden in Zuid-Korea.

"Wij zijn de kleinste federatie van de wintersporten, maar we sturen wel de grootste delegatie naar de Spelen. Daar zien we heel fier op", verwees bondsvoorzitter Hanna Mariën naar de twee bobsleeduo's en skeletoni Kim Meylemans, goed voor vijf van de twintig Belgen in Pyeongchang.

Mariën is naast een voormalig topsprintster ook een gewezen bobsleester. In 2014 nam ze aan de zijde van Elfje Willemsen deel aan de Winterspelen in het Russische Sotchi. Ze werden daar knap zesde met de slee Spanky. Die zal in Pyeongchang gebruikt worden door stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen. De andere slee, die Maximus heet, wordt bemand door Elfje Willemsen en remster Sara Aerts.

"Er is een klein verschil in stuurgevoel tussen de twee sleeën. Spanky is wat stugger, Maximus wat directer", legt Vannieuwenhuyse uit. "Maar ondertussen sleeën we er al drie jaar mee, dus we zijn het gewoon."

In 2014 werd Spanky verkozen tot mooiste slee van de Winterspelen. De hoofdkleur van de slee was toen geel, met tinten rood en zwart, een verwijzing naar de Belgische tricolore. Vandaag kleuren Spanky en Maximus voornamelijk bordeauxrood.

"Het design vier jaar geleden was zo mooi, dat valt niet meer te evenaren", lacht Vannieuwenhuyse. "Maar ik ben wel blij dat het geen exacte kopie is geworden en in combinatie met de pakken is het heel mooi. Ondertussen is Spanky vijf jaar oud en heeft ze wel wat crashes te verduren gekregen. De allermooiste is ze niet meer. Maar voor de Spelen zorgen we ervoor dat ze er opnieuw 'spic en span' zal uitzien."

Willemsen: "Had graag met de vlag staan zwaaien"

Elfje Willemsen staat in Pyeongchang voor haar derde Winterspelen. Na een veertiende plaats in Vancouver (2010) volgde een zesde in Sotsji (2014). Volgende maand wil het 33-jarige gezicht van de Belgian Bullets bewijzen dat ze nog steeds haar plek heeft in de wereldtop.

Willemsen vormt in Zuid-Korea een duo met Sara Aerts, een andere dertiger. "Onze ervaring is onze sterkte", meent Willemsen. "Sara heeft al Zomerspelen achter de rug (in 2012 in Londen als meerkampster, red), heeft ervaring op het hoogste niveau. Ze is ook een 'beest' in de start, ze is supersnel. Dat gekoppeld aan mijn ervaring als stuurvrouw maakt van ons een sterk team."

Willemsen werd vier jaar geleden in Sotsji zesde, met Hanna Mariën als remster. Volgens delegatieleider Gert Van Looy moet zij zeker op een top acht mikken. "Dat is ook het doel dat ik voor mezelf heb gesteld", legt Willemsen uit. "We kunnen natuurlijk niet meer doen dan proberen vier keer zo snel mogelijk af te dalen. En dan zien we wel. Als we het uiterste uit onszelf halen en vijftiende worden, dan is de rest gewoon beter. Maar als wij op ons sterkste presteren, horen we thuis in de top acht, top zes."

Op de Spelen werken de bobsleesters vier runs af, het dubbele van bijvoorbeeld een World Cup. "Dat is voor ons zeker een voordeel", meent Elfje Willemsen. "Wij zijn twee types die niet snel zenuwachtig worden. Na dag één kan er nog veel veranderen en kunnen teams die op een podiumplaats staan zenuwachtig worden en fouten maken. Wij zullen altijd met de voeten op de grond blijven en ons ding doen. Het is zeker een pluspunt."

Over haar seizoen is Willemsen niet helemaal tevreden. "Het is niet helemaal gegaan zoals gehoopt. Maar belangrijk is dat er een stijgende lijn merkbaar is. Aanvankelijk sukkelden we wat met het materiaal, hadden we een crash, moesten we aantreden op de banen van Igls en Winterberg die ons echt niet liggen. Daarna kwam die top zes (op de WB in Altenberg) en vervolgens bewees ik in een paar wedstrijden met reserveremmers toch in de top thuis te horen."

Willemsen is met voorsprong de meest ervaren atleet in de delegatie voor Pyeongchang, maar toch werd ze niet gekozen om de Belgische vlag te dragen tijdens de openingsceremonie op 9 februari. Die eer valt snowboarder Seppe Smits te beurt.

"Ik keek ernaar uit en het zijn sowieso mijn laatste Spelen, maar Seppe is gewoon een wereldtopper. Hij is wereldkampioen, daar gaat niets boven", toont ze begrip voor de keuze van het BOIC. "Maar ik had wel heel graag met die vlag staan zwaaien."

De Spelen van 2022 in Peking staan niet in de agenda van Willemsen, maar aan stoppen denkt ze toch nog niet. "Ik wil dat niet doen op de Spelen. Dan wordt het allemaal te emotioneel. Ik heb deze sport twaalf jaar met passie gedaan. Stoppen op de Spelen betekent een extra druk. Ik wil er nog één jaar bijdoen om overal afscheid te kunnen nemen en een mooie prestatie neer te zetten. Dat is een einde in schoonheid."

Sara Aerts is "klaar om in Pyeongchang te knallen"

"Ik denk dat we er klaar voor zijn. Sinds Nieuwjaar is de stijgende lijn ingezet. En ik ben blessurevrij. Twee weken geleden had ik wat last van mijn hamstring en de laatste wedstrijd ben ik uit voorzorg aan de kant gebleven. Maar nu zijn Elfje en ik klaar om in Pyeongchang te knallen", zegt Aerts, nota bene op haar 34ste verjaardag, bij de voorstelling.

"Onze ervaring" noemt Sara Aerts het sterke punt van haar samenwerking met Willemsen, ook een dertiger. "Elfje heeft al twee Olympische Spelen meegemaakt, ik een. We zijn allebei ook van het rustige type, laten het op ons afkomen, houden de stress weg. En dan kan alles gebeuren."

Aerts en Willemsen haalden dit seizoen drie keer de top tien van een World Cup. "Vooral op het einde van het seizoen, wat een bewijs is dat de vorm in stijgende lijn gaat. Dat is leuk", onderstreept Aerts. "Er wordt van ons een top acht verwacht, wat gezien de resultaten van de voorbije weken realistisch is. We gaan voor meer, maar dat zien we ginder wel (lacht)."

Of Sara Aerts na de Winterspelen in het bobslee blijft, is een open vraag. "De focus ligt nu volledig op de Spelen. Wat daarna gebeurt, weet ik nog niet. Het zal belangrijk zijn om na te gaan hoe ik mij fysiek en mentaal voel. Ik ben nu 34. Elfje doet sowieso nog een jaartje door en ik heb altijd gezegd dat ik dat ook zou doen als Elfje verder doet. Maar toch maar eerst afwachten hoe het met het lichaam is gesteld."

"Slee van 180 kg duwen vraagt veel kracht"

Sophie Vercruyssen verdedigt op de Winterspelen in Pyeongchang de Belgische kleuren als remster in de bob van stuurvrouw An Vannieuwenhuyse.

"We kennen elkaar al lang, ondertussen vier jaar", legt Vercruyssen uit. "We hebben samen, zeker de laatste twee jaar, heel wat afdalingen gedaan. Het klikt tussen ons en in Pyeongchang zullen we er allebei staan naast elkaar en denken 'kom, we doen het'. Ik zie het zeker helemaal zitten."

De aanloop naar de Spelen, met een rist mindere resultaten, verliep niet optimaal, geeft de 25-jarige Vlaams-Brabantse toe. "Het seizoen is wat tegenvallend geweest. We hadden gehoopt dat het wat beter zou zijn gegaan. Maar de Spelen zijn de Spelen en daar kan alles gebeuren. We moeten het seizoen een beetje vergeten. We weten wat we kunnen en daar moeten we op verdergaan. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt."

Als remster is Vercruyssen vooral belangrijk bij de start. "De piloot duwt ook mee, maar mijn rol ligt vooral daar", legt ze uit. "Ik ben heel krachtig en dat is ook nodig om zo'n slee van 180 kg vanuit stilstand naar een zo hoog mogelijke snelheid te krijgen. Mijn kracht is mijn sterk punt."

In Pyeongchang krijgen de Belgen, voor de start van de competitie op 20 februari, nog tien runs om te oefenen. "Die zijn heel belangrijk", onderstreept Sophie Vercruyssen. "Ik kijk natuurlijk vooral naar de start. Hoe ver moet ik lopen? Wanneer spring ik in? Dat moeten we uitzoeken tijdens die tien runs."

De eerste Belgische bob met Elfje Willemsen en Sara Aerts wil in Zuid-Korea minstens top acht halen. "Op de Spelen kan alles, maar binnen de top twaalf is het een heel sterk veld. We zien wel", blijft Vercruyssen op de vlakte.

Of de Diestse na Pyeongchang nog in een bobslee zal springen, weet ze niet. "Ik ben er nog niet uit. Na de Spelen en in de maanden die erop volgen, neem ik een beslissing. Ik ben nu vier jaar bezig, heb een volledige olympische cyclus gedaan. Mijn doel was altijd de Spelen, verder heb ik nooit gekeken. Ik ben er nog niet helemaal uit. Eerst een goed resultaat halen in Korea."