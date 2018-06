Belgian Bullets rekruteren: wie gaat mee naar Peking 2022? Pilote Elfje Willemsen houdt het in 2019 voor bekeken Valerie Hardie

01 juni 2018

14u10 0 Winterspelen De Belgian Bullets zijn op zoek naar nieuwe atletes, met als bestemming: de Winterspelen van 2022 in Peking. Pilote Elfje Willemsen, die het project in 2007 mee boven de doopvont hield, houdt het na drie Winterspelen in 2019 namelijk voor bekeken.

Operatie Vancouver: dat was hoe de Belgian Bullets er in 2007 aan begonnen, als een tv-project met als opzet om een bobsleeteam naar de Winterspelen van 2010 te kunnen sturen. Elfje Willemsen is de enige van de 'pioniers' die nog meedraait maar op haar 33ste maakt zich stilaan klaar om de fakkel door te geven. Aan An Vannieuwenhuyse in eerste instantie, die intussen ook al wat jaren ervaring heeft aan het stuur van een tweemansbob en in 2014 brons won bij het WK junioren. Zij maakte in februari 2018 haar olympisch debuut in Pyeongchang. Samen met remster Sophie Vercruyssen finishte ze als twaalfde. Willemsen was in Zuid-Korea aan haar derde Spelen toe: in Vancouver werd ze 14de, in Sochi 2014 zesde en in Pyeongchang elfde.

Nog één jaar doet Willemsen erbij, heeft ze nu definitief beslist, net als remster Sara Aerts (34). Begrijpelijk dat de Belgian Bullets weer op zoek gaan naar vers bloed, en dan vooral naar remsters. "Ben je van nature sterk, explosief, snel en heb je vooral een goede dosis lef, aarzel dan niet om ons te contacteren." Willemsen benadrukt dat kandidates geen topsporters hoeven te zijn. Wie geïnteresseerd is, kan mailen naar elfje.willemsen@olympian.org of an.vannieuwenhuyse@olympian.org. Meer info over de Belgian Bullets vindt u op sociale media.

Wie aanleg heeft, kan beginnen te dromen van de Olympische Spelen, met als eerste bestemming: de Winterspelen van Peking in 2022.