Belgian Bullet An Vannieuwenhuyse: "Ongepast dat wij moeten concurreren met dopingzondaars" Valerie Hardie in Pyeongchang

23 februari 2018

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Winterspelen Het nieuws dat de Russin Nadezhda Sergeeva zou betrapt zijn op het verboden middel trimetazidine, heeft zijn gevolgen voor het tweede team van de Belgian Bullets. Pilote An Vannieuwenhuyse en haar remster Sophie Vercruysen schuiven dan op van de 13de naar de 12de plek.

Voor de buitenwereld maakt het misschien niet zoveel uit, maar wel voor An Vannieuwenhuyse als zij met Sport Vlaanderen en het BOIC over haar toekomst moet gaan onderhandelen. Toptwaalf was het doel, ze finishten als dertiende, op negen honderdste van Nadezhda Sergeeva die op 18 februari op doping zou zijn betrapt. Trimetazidine is een middel dat wordt toegediend bij een angina en zou in een neusspray van Sergeeva hebben gezeten. Vijf dagen ervoor zou ze bij een onaangekondigde controle nog negatief getest hebben.

"Dat snap ik niet: je staat op de Spelen, je wéét toch dat er dan streng gecontroleerd wordt," vraagt Vannieuwenhuyse zich af. "Wij zijn ook allemaal getest op voorhand. Elfje (Willemsen), Sara (Aerts) en ik zijn de dag voor ons vertrek nog gecontroleerd en Sophie hier in het dorp. Ze gaan echt wel grondig te werk. Ze checken eerst de atleten die nog niet kort voor de Spelen zijn getest."

Vannieuwenhuyse vindt het dan ook teleurstellend dat er weer een Russische atlete aan het spul heeft gezeten. "Eerst het resultaat van het B-staal afwachten uiteraard," zegt ze. "Maar ik heb bij Sergeeva altijd een dubbel gevoel gehad. Ze is al een keer gepakt op meldonium, maar omdat het product toen nog maar kort op de lijst met verboden middelen stond, is ze vrijgesproken. Voor de Winterspelen hier moesten de Russen aantonen dat ze niks met doping te maken hadden. Oké, Sergeeva is vrijgesproken, maar het toont toch aan dat ze in dat systeem zit of er wat mee te maken had. Dat ze zich toch tot doping laat verleiden, dat toont ergens toch aan dat hun mentaliteit niet juist zit. Ik weet uiteraard niet of ze daartoe gedwongen werd, maar het is ongepast dat wij met dopingzondaars moeten concurreren."