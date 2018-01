België vaardigt 19 atleten af naar Olympische Winterspelen Redactie

22 januari 2018

17u19

Winterspelen België trekt met 19 atleten (plus één reserve in bobsleeën) naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Zij treden aan in negen sporten. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maakte de selectie officieel bekend.

Team Belgium bestaat uit twee alpineskiërs (Kai Alaerts, Kim Vanreusel), twee biatleten (Michael Rösch, Florent Claude), vier bobsleesters (stuurvrouwen Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse, plus remsters Sara Aerts en Sophie Vercruyssen/reserve: Shana Vanhaen), een skiloper (Thierry Langer), twee kunstschaatsers (Jorik en Loena Hendrickx), twee shorttrackers (Jens Almey en Ward Pétré), een skeletoni (Kim Meylemans), twee snelschaatsers (Jelena Peeters en Bart Swings) en drie snowboarders (Sebbe De Buck, Seppe Smits en Stef Vandeweyer). Gert Van Looy is de delegatieleider.

Het is van 1936 en Hitlers "Nazi-Spelen" in Garmisch-Partenkirchen geleden dat België zoveel atleten afvaardigde naar de Olympische Winterspelen. Toen waren het er 27. Vier jaar geleden bestond het team in het Russische Sotsji uit zeven atleten.

België won tot dusver vijf medailles op de Winterspelen: een keer goud (in 1948 met kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het paarrijden), een keer zilver en drie keer brons. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat de Belgische delegatie met eremetaal terugkeerde van de Winterspelen. In 1998 won 'schaatsbelg' Bart Veldkamp in het Japanse Nagano brons op de 5.000 meter. Het is een van de drie afstanden waarop Bart Swings in Zuid-Korea een gooi doet naar een medaille. De Leuvenaar is een van de Belgische troeven volgende maand, net als snowboarders Smits en De Buck, skeletoni Meylemans en de Belgian Bullets.

De 23e editie van de Olympische Winterspelen vindt van 9 tot 25 februari plaats.