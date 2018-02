Bart Veldkamp: "Swings heeft het maximale eruitgehaald, wat een fantastische prestatie" Glenn Van Snick

24 februari 2018

16u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Winterspelen Het was 20 jaar geleden dat België eremetaal veroverde op de Winterspelen. Langebaanschaatser Bart Veldkamp won in Nagano brons op de 5.000 meter. Wie anders dan de inmiddels 50-jarige Veldkamp zit in een betere positie om het huzarenstukje van Bart Swings te boordelen? "Hij heeft het maximale eruit gehaald."

"Het is geweldig. Echt een fantastische prestatie. Zo een massastart is een tactisch steekspel want je moet iedere keer zien dat je in een goede positie zit. Dat deed Bart perfect. Hij heeft zelf het initiatief genomen door de hele groep uit elkaar te trekken en op deze manier het maximale eruit gehaald. Seung-Hoon Lee (de winnaar, red.) was hoe dan ook de sterkste man, dus die zilveren medaille is top."

Wat betekent deze prestatie nu voor de schaatssport in ons land? "Deze medaille is natuurlijk een opsteker voor de Belgische schaatssport, maar toch vooral voor 'Team Swings'. Zij stellen al 8 jaar lang alles in het werk om dit te realiseren. Zij hebben daar met meerdere mensen héél veel tijd en energie in gestopt. Dan volgt er een enorme ontlading als dit lukt. Zeker omdat op voorhand de druk werd opgevoerd, want dit was toch 'zijn' nummer", besluit Veldkamp.