Bart Swings op audiëntie bij koning Filip om zijn zilveren medaille te tonen Mike De Beck

05 maart 2018

16u26 0

De zilveren medaille van Bart Swings op de Winterspelen in Pyeongchang heeft de gemoederen beroerd in ons land. Een tijdje na zijn exploot in de schaatsmarathon werd de Leuvenaar zelfs opgebeld door koning Filip. "Het meest stressvolle telefoontje ooit", sprak de 27-jarige schaatser. Vandaag ging het zelfs een stapje verder. Swings, die ons land een eerste medaille bezorgde op de Winterspelen sinds 1998, ging op bezoek bij koning Filip. Zijne Majesteit mocht de zilveren plak even vasthouden. "Ik ben heel blij om u te ontmoeten", vertelde koning Filip die ook geïnteresserd was in het schaatsen. "Hoe snel gaat u als u zo heel snel gaat?", wilde hij weten. "De topsnelheid is 57 kilometer per uur. De echte sprinters gaan 60 km/u, maar ik ben meer iemand van de lange afstand. Met duurvermogen", verduidelijkte Swings.