Bart Swings: "Olympisch zilver: het mooiste cadeau dat ik mezelf kon doen" Valerie Hardie in Pyeongchang

24 februari 2018

15u57 207 Winterspelen Na twintig jaar heeft Bart Swings vandaag eindelijk België uit zijn wachten verlost: de 27-jarige snelschaatser knalde op de Gangneung Oval naar zilver in de massastart. Alleen de Koreaan Lee was hem te snel af maar ach, daar kon Swings best mee leven: "Ik kan het nog altijd niet geloven."

Net na de finish bedekte Bart Swings zijn ogen. Was hij wakker? Of leefde hij in een droom? Had hij nu zonet olympisch zilver gewonnen? Hij schudde het hoofd. Een glimlach volgde. Hij zwaaide naar de tribune, waar zijn ouders Anne en Herman zaten. Deed een high five met zijn trainer Jelle Spruyt, die zoals altijd de rust zelve bleef. Haalde een Belgische driekleur op, om daar dan apetrots een ererondje mee te rijden. En stond dan finaal, nog steeds met ogen vol ongeloof, op het podium. Het volkslied was Koreaans, maar Bart Swings genóót. Zilver. Een olympische medaille. Dat was waarom hij in de winter van 2010 besliste om zich aan het snelschaatsen te wagen. Skeeleren, dat kon hij als de beste maar daar was geen olympische glorie in te rapen. In het snelschaatsen wél. Pyeongchang 2018, dat was waar het moest gebeuren. Swings miste zijn afspraak met de geschiedenis niet.

We zijn een halfuur later Bart, besef je het nu al?

(lacht) "Jawel, dit is waar ik zo lang naartoe heb gewerkt. Na de 10.000m van vorige week waren het tien lange dagen voor mij. Ik heb er met Jelle heel veel over gepraat en die medaille is geregeld door mijn hoofd geschoten maar ik duwde die gedachte altijd snel weg - ik moest mijn focus houden, niet beginnen dromen. Ik heb de finale ook heel gecontroleerd gereden. Alles ging goed, alleen had ik gehoopt dat de race wat harder zou zijn. Ik had toch wat schrik van die echt snelle mannen. Ik merkte dat ik nog heel fris zat en ik kon niet meer wachten. Normaal val ik aan op zo'n 500 meter voor de meet, maar nu kon ik me niet meer houden. Ik was echt aan het aftellen. Na zes rondes al: komaan, komaan! (lacht) Ik had geen seconde moeite met het ritme. Op 700 meter ben ik er dan voor gegaan. Dat deed ik vroeger nog nooit en op de Spelen ineens wel. Maar ik had het gevoel dat ik kon blíjven gaan. En ik dacht: als ik nú niet ga, dan ben ik gezien. Ik had er de benen voor. Ik naderde zelfs nog even op Lee maar hij was echt te snel. Ik heb er alles aan gedaan en dit (toont zilveren medaille) is het resultaat. De wedstrijd is echt perfect gelopen voor mij."

Wat verandert dit zilver voor jou?

"Dit is een droom die uitkomt. Ik heb er met Jelle naartoe gewerkt en ik wist dat, als ik me op alle afstanden focuste, dat de massastart perfect zou uitkomen. Jelle heeft me gisteren en eergisteren op training nog serieus rustig moeten houden want op training was ik de zaken soms aan het óverdenken. Onvoorstelbaar hoe rustig Jelle bleef, ook nadat de medaille binnen was (lacht). Het is ook zo mooi dat mijn ouders in de tribune zaten. Het eerst wat ik wilde doen was mijn vriendin bellen, maar ja, dat kon niet meteen (lacht). Toen ik op het podium stond, kon ik het nog altijd niet geloven. Zelfs nu lijkt het nog wat onwezenlijk."

Je zei: het gaat de spannendste wedstrijd van mijn leven worden. Was het dan ook?

"Jawel. De finale was ook niet heel hard, wat maakte dat ik er constant over kon nadenken: 'Straks moet het gebeuren.' Maar ik ben op mijn instinct blijven rijden. Ik ben er zonder nadenken voor gegaan."

Het is twintig jaar geleden dat België nog eens goud won en je zorgt voor de beste Belgische prestatie op de Winterspelen sinds 1948. Historisch dus.

(knikt) "De datum stond al lang genoteerd want mijn zus is vandaag jarig. Ik ben zelf vorige week verjaard en ik kreeg steeds de opmerking: 'Doe jezelf een medaille cadeau.' Heb ik gedaan, hé. Het mooiste cadeau dat ik mezelf kon doen. En hoe cliché het ook klinkt: dit is ook voor alle mensen die me doorheen al die jaren geholpen en gesteund hebben en die weten dat het niet de makkelijkste twee jaren waren."

Dit seizoen ging het inderdaad niet zo goed voor jou. Je stond maar één keer op het podium in de Wereldbeker en raakte zelfs in de B-groep verzeild.

"En daarom doet dit zilver nu zo'n deugd. Ik heb nu aan mezelf bewezen dat ik niet zo moet twijfelen. Het is allemaal niet voor niets geweest. Ik ben ook blij dat ik me zo rustig kon houden voor de wedstrijd want ik heb echt de slechtste nacht achter de rug sinds ik hier ben. Ik was om 5 uur wakker vanochtend en 't was gedaan met slapen. Niet dat ik lag te piekeren, ik kon gewoon niet meer in slaap vallen, terwijl ik gewoonlijk toch tien à elf uur per nacht slaap."

Is dit ook je antwoord aan alle mensen die aan jou twijfelden?

"Een beetje, want eigenlijk doe ik het daar niet voor maar voor mezelf. Ik snàp ook wel dat mensen aan me twijfelden. Ik had liever de stijgende lijn na de Spelen van Sochi aangehouden maar dat is nu eenmaal sport. Ik heb ook nieuwe zaken moeten uitproberen maar ik denk dat we een goed traject hebben uitgestippeld aan dit seizoen, ook al is er in het begin wat fout gegaan. En het is uiteindelijk ook een goede keuze gebleken dat ik samen trainde met het beste team van de wereld, met de Noren."

Heb jij nu de Winterspelen van de Belgen gered, want de teller stond nog op nul?

"Ik was vooral met m'n eigen Spelen bezig. In Sochi had ik, net als Seppe (snowboarder Smits), al mogelijkheden om een medaille te winnen maar in sport loopt het niet altijd zoals het moet gaan - dat heb ik zelf ook al ervaren. Het is voor Seppe niet gelopen zoals hij het hoopte en voor mij is vandaag wel juist alles goed gevallen. Maar de sfeer bij de Belgen was wel heel leuk. In Sochi waren we maar met zeven, nu met 22 - ik vond soms dat er verdacht veel Belgen in de tribunes zaten (glimlacht)."

Wat zal dit in België teweegbrengen, denk je?

"Goh, ik weet het niet. Het is al twintig jaar geleden maar er was wel wat druk rond, eigenlijk al een beetje in Sochi. Maar ik heb vooral mezelf druk opgelegd maar ik heb wel geprobeerd om deze finale te benaderen alsof het een gewone wedstrijd was. Ik had zeker niet het gevoel dat de druk van een heel land op mij rustte."

Wat ga je nu vanavond nog doen?

"Niet veel, want het is al vrij laat. Ik ga eerst m'n vriendin bellen en ik zou ook graag m'n ouders nog zien."