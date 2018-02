Bart Swings neemt het in de 1.500m op tegen Amerikaanse ex-kampioen DMM

12 februari 2018

12u43

Bart Swings schaatst morgenmiddag in de 1.500 meter bij de mannen tegen de Amerikaan Shani Davis, zo blijkt uit de pas uitgevoerde loting. Mathias Vosté neemt het op tegen een Zuid-Koreaan.

De 26-jarige Leuvenaar neemt het in de tiende reeks op tegen de 35-jarige veteraan, net nadat de baan is schoongemaakt. In Turijn 2006 en Vancouver 2010 was Davis telkens goed voor zilver op de schaatsmijl, in Sotsji kwam hij vier jaar geleden niet verder dan de elfde plaats, net achter Swings. Zijn specialiteit is de 1.000 meter, waarin hij twee keer olympisch goud (Turijn 2006 en Vancouver 2010) op zijn palmares heeft staan.

Bart Swings komt morgen al voor de tweede keer in actie op het werkijs van de Gangneung Oval. Gisteren opende hij zijn toernooi met een overtuigende prestatie op de 5.000 meter. Met een persoonlijk record op een laaglandbaan eindigde hij op de zesde plaats, een prestatie die perspectieven opent voor de rest van zijn Spelen. De Leuvenaar hield immers al zijn rondetijden tussen 29 en 30 seconden en dus was er in een slopende vijf kilometer amper verval en laat net dat doorslaggevend zijn in de tien kilometer, die donderdag gereden wordt. Afsluiten doet Swings op 24 februari met de massastart, dat voor de eerste keer op het olympisch programma staat. In dat nummer is Swings, met zijn ervaring als skeeleraar, een van de medaillekandidaten.

Naast Bart Swings treedt ook Mathias Vosté aan op de 1.500 meter. De in Heerenveen wonende Bruggeling is vooral een specialist van de korte afstanden. Hij richt zich in Pyeongchang dan ook vooral op de 500 (19 februari) en 1.000 meter (23 februari). De 1.500 meter ziet hij eerder als een voorbereiding op die races. In die schaatsmijl neemt hij het dinsdag in zijn olympisch debuut in de vijfde reeks op tegen de Zuid-Koreaan Hyong-Jun Joo.

Tot het kransje voor de favorieten voor de eindzege behoren naast de Nederlandse wereldkampioen Kjeld Nuis ook diens landgenoot Koen Verweij, die de snelste seizoenstijd van alle deelnemers achter zijn naam heeft staan. Vier jaar geleden in Sotsji was Verweij goed voor zilver, in de enige schaatsdiscipline bij de mannen die toen niet door onze noorderburen gewonnen werd. Het goud ging toen enigszins verrassend naar de Pool Zbigniew Brodka.