Bart Swings krijgt in massastart concurrentie van Sven Kramer DMM

13u41

Bron: Belga 0 ANP Winterspelen De Nederlandse schaatsbondscoach Geert Kuiper heeft Sven Kramer aangewezen als teamgenoot van Koen Verweij voor de massastart op de komende Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). Daarmee kent Bart Swings zijn Nederlandse opponenten in dat onderdeel.

"Sven en Koen zullen een hecht duo vormen. Een koppel waarmee we de internationale concurrentie het meest kunnen verrassen", liet Kuiper zondag in Thialf weten, een dag na afloop van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen.

De al eerder aangewezen Verweij, de herboren schaatser van Team Plantina, wilde voor de olympische massastart graag zijn vroegere ploegmakker Kramer als strijdmakker. De Friese grootmeester sprak in de aanloop naar het OKT eveneens zijn interesse uit in het nieuwe onderdeel op het olympische programma, dat in het slotweekend van de Winterspelen wordt afgewerkt. "Maar ik ga mezelf niet zitten pushen", zei hij.

Zijn uitverkiezing betekent dat Kramer bij Pyeongchang 2018 op vier onderdelen zal uitkomen: 5000 m, 10.000 m, ploegachtervolging en massastart. Ook Verweij is op vier fronten actief: 1000 m, 1500 m, massastart en ploegachtervolging. Bart Swings komt op de 1500 m, 5000 m en massastart in actie.

Kai Verbij kreeg dan weer voor de olympische 1000 m een aanwijsplek. De schaatser van Team Plantina moest zich bij het olympisch kwalificatietoernooi afmelden wegens een spierblessure in zijn bovenbeen. De wereldkampioen sprint was tijdens zijn race op de 500 meter (tweede, goed voor een startbewijs op deze afstand), geblesseerd geraakt. De voorkeurspositie van Verbij, de huidige klassementsleider op de 1000 meter in de wereldbeker, gaat ten koste van zijn ploeggenoot Thomas Krol. Hij valt als nummer drie op de 1000 meter, achter Kjeld Nuis en Koen Verweij, nu buiten de definitieve schaatsselectie voor Pyeongchang 2018.

ANP