Bart Swings hoopt na vierde en vijfde plaats in Sochi nu op podium in Pyeongchang: "Elke week beter"

Bron: Belga 0 BELGA Jelena Peeters en Bart Swings Winterspelen Op de Winterspelen van 2014 in Sochi kon Bart Swings twee keer ruiken aan een medaille maar greep de snelschaatser er met een vierde en vijfde plaats net naast. In februari krijgt de Leuvenaar een nieuwe kans in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Hij is er alvast klaar voor, zo benadrukt Swings tijdens een persmoment van Team Belgium in Wilrijk.

"Mijn seizoensstart was niet super maar de vorm gaat in stijgende lijn. Elke week voel ik mij beter. Dat bewijzen ook mijn uitslagen. Ik maak progressie en dat stemt mij tevreden", zegt Swings.

De laatste rechte lijn in zijn voorbereiding snijdt Swings aan met een stage in het zuiden van Europa. "Vanavond vertrek ik naar Portugal. Daar zal ik een week in de zon trainen. Dan ben ik twee dagen thuis en ga ik met de Noren mee om samen te trainen voor de Spelen. Er staat ook nog een wereldbeker in Erfurt op het programma."

Topprestatie

Volgens delegatieleider Gert Van Looy heeft Swings alles in huis om in Pyeongchang minstens een plaatsje beter te doen dan in Sochi, waar hij vierde werd op de 5.000 meter en ook nog vijfde op de 10.000 meter en tiende op de 1.500 meter. "Het kan zeker", bevestigt de snelschaatser. "Ik ga naar Pyeongchang om er mijn beste wedstrijd neer te zetten. Elk seizoen heb ik wel een wedstrijd waarover ik heel tevreden ben en waarin ik een heel hoog niveau haal. Vorig jaar kende ik zo'n moment in het begin van het seizoen, nu moet het gewoon op de Spelen gebeuren. Daar moet die wedstrijd komen waarin ik mij fysiek, mentaal en technisch in vorm voel. Daar groei ik nu zeker naartoe. Met zo'n topprestatie kan er veel gebeuren."

Swings schaatst in Zuid-Korea drie nummers: de 1.500 meter, de 5.000 meter en de massastart. "Het is moeilijk te zeggen of ik een afstand verkies", legt Swings uit. "Op de massastart heb ik het vaakst een podium gehaald maar die is ook onvoorspelbaar en er komt veel tactiek bij kijken. Je moet fysiek niet de sterkste zijn maar alles moet in de juiste plooi vallen. Op de 1.500 en 5.000 meter kan ik meer van mijn fysieke kracht uitgaan. Daar hoop ik heel goed te presteren en ik ben overtuigd dat ik dicht bij het podium zal eindigen."

Op de 1.500 meter zal Swings waarschijnlijk rekening moeten houden met Denis Yuskov. De Rus werd onlangs door het IOC vrijgepleit van dopinggebruik nadat hij voor de Oswald-commissie moest verschijnen. Die buigt zich over de herteste stalen van Sotsji. Als drievoudig wereldkampioen en wereldrecordhouder is de Rus meteen een grote favoriet in Pyeongchang. "Hij is heel sterk, heeft het wereldrecord verbeterd. Hij is de topfavoriet. Het is niet aan mij om te oordelen of hij mag starten, daar is een speciale commissie voor. Die mensen weten er veel meer vanaf", blijft Swings op de vlakte.

Hoe dan ook, een medaille halen kan voor Swings maar wordt een hele opdracht. "Als ik vierde word zoals op de 5 km na Sochi, dan zal ik niet teleurgesteld zijn want dat was een van mijn allerbeste wedstrijden. Als ik na de race dat gevoel niet heb, dan zal er wel ontgoocheling zijn."