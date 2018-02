Bart Swings draagt Belgische vlag tijdens sluitingsceremonie Redactie

25 februari 2018

06u21

Bron: Belga 2 Winterspelen Bart Swings krijgt de eer om de Belgische vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Dat maakte het BOIC vandaag bekend.

De 27-jarige snelschaatser won gisteren zilver in de massastart en zorgde daarmee voor de eerste Belgische medaille op de Winterspelen in twintig jaar. Swings werd ook zesde op de 5.000 en 1.500 meter en achtste op de 10.000 meter. Vier jaar geleden was de Leuvenaar eveneens vlaggendrager tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen in Sotsji.

De sluitingsceremonie in het Pyeongchang Olympic Stadium begint om 20 uur Zuid-Koreaanse tijd (12 uur in België).

Snowboarder Seppe Smits mocht op 9 februari de vlag dragen tijdens de openingsceremonie.