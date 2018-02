Bart Swings draagt Belgische vlag tijdens sluitingsceremonie: "Ik ben nog altijd heel trots" Redactie

25 februari 2018

06u21

Bron: Belga 35 Winterspelen Bart Swings krijgt de eer om de Belgische vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Dat maakte het BOIC vandaag bekend.

De 27-jarige snelschaatser won gisteren zilver in de massastart en zorgde daarmee voor de eerste Belgische medaille op de Winterspelen in twintig jaar. Swings werd ook zesde op de 5.000 en 1.500 meter en achtste op de 10.000 meter. Vier jaar geleden was de Leuvenaar eveneens vlaggendrager tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen in Sotsji.

De sluitingsceremonie in het Pyeongchang Olympic Stadium begint om 20 uur Zuid-Koreaanse tijd (12 uur in België).

Snowboarder Seppe Smits mocht op 9 februari de vlag dragen tijdens de openingsceremonie.

"Nog een glaasje champagne gedronken"

Bart Swings heeft zijn zilveren medaille gisterenavond niet al te uitbundig gevierd. "Ik heb niet te hard gefeest. Door alle verplichtingen met de pers en de dopingcontrole was het snel drie uur", legt hij daags na zijn topprestatie uit. "Ik heb nog een glaasje champagne gedronken met de Belgen en daarna op mijn kamer even met mijn vriendin gebeld. Om negen uur werd ik alweer wakker gemaakt. Het was een vrij korte nacht."

"Het was een hele goeie wedstrijd", blikt Swings terug op zijn massastart. "Ik heb de beelden al een paar keer opnieuw bekeken omdat ik mijn laatste ronden wilde analyseren. Ik ben nog altijd heel trots."

Swings kende een minder seizoensbegin maar op de Spelen stond de Leuvenaar er helemaal, met naast zijn zilveren medaille ook olympische diploma's op de drie afstanden (1.500m , 5 en 10 km). "In het begin van het seizoen was het al duidelijk dat de Spelen hét doel van dit jaar zouden worden. Hier wilde ik op mijn best zijn. Het seizoensbegin was niet zo goed als ik had gehoopt, maar ik ben in stijgende lijn blijven groeien. Het is een supergevoel dat het hier nu ook eindelijk uitkomt."

Na twintig jaar heeft België met Swings eindelijk een opvolger voor Bart Veldkamp, die in 1998 naar brons schaatste op de 5 km. "Inderdaad", lacht de snelschaatser. "Ik ben supertrots dat ik voor België een medaille kon behalen. In Sochi heb ik het ook geprobeerd en werd ik vierde. Toen was ik daar heel blij mee, nu nog altijd trouwens."

Morgen keert Swings huiswaarts en wacht hem ongetwijfeld een warme ontvangst. "Ik ben heel benieuwd wat de komende week allemaal in petto heeft. Ik kijk ernaar uit eindelijk mijn familie en vrienden opnieuw te zien. Het zal deugd doen. Het is een lange maand geweest op de Spelen."