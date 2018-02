Alle medaillehoop op Bart Swings, maar hoe werkt de massastart precies? Valerie Hardie in Zuid-Korea

24 februari 2018

09u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Winterspelen Bart Swings is vandaag aan zet in de massastart. Volgens zijn trainer Jelle Spruyt heeft de snelschaatser alvast alles in huis om het podium te halen: "Eén zaak is zeker: ze gaan Bart niet alleen laten wegrijden." Dat belooft. Maar hoe werkt de massastart precies?

Voorronde

Er zijn twee halve finales met 12 schaatsers. De top acht kwalificeert zich telkens voor de finale, die dus met 16 wordt gereden.

Puntenverdeling

Tijdens 16 rondjes wordt er vier keer gesprint: na ronde 4, 8, 12 en bij de finish. Bij de eerste drie sprints worden 5, 3 en 1 punten toegekend, bij de beslissende vierde zijn dat 60, 40 en 20 punten. Dat betekent dat de top drie aan de finish ook de top drie van het klassement vormt. Daarna wordt de stand opgemaakt in functie van de punten die de schaatsers onderweg verzamelden.

Tweede halve finale

Bart Swings is ingedeeld in de tweede halve finale van de massastart. Onze landgenoot neemt het in het Gangneung Oval onder meer op tegen de Amerikaan Joey Mantia, de regerende wereldkampioen, en de Nederlandse vedette Sven Kramer. In de eerste halve finale start thuisrijder Lee Seun-Hoon, de huidige nummer één in de wereldbekerstand, als de te kloppen man.

Volgens zijn trainer Jelle Spruyt heeft de 27-jarige snelschaatser alvast alles in huis om vandaag het podium te halen. In Pyeongchang ontleedt hij voor ons zijn pupil. "Uit zijn testen blijkt dat Bart bij de schaatsers hoort met de beste longcapaciteit. Hij recupereert erg snel. Eén zaak is zeker: ze gaan Bart niet alleen laten wegrijden." Lees er HIER alles over.