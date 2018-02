Advocaat klokkenluider: "Valsspelers worden aangemoedigd", TAS spreekt 28 levenslang geschorste Russen vrij XC

01 februari 2018

09u35

Bron: Belga 0 Winterspelen De beslissing van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om de sancties tegen 28 van dopinggebruik verdachte Russische sporters op te heffen "moedigt de valsspelers aan". Dat verklaart de advocaat van de Russische klokkenluider Grigory Rodchenkov.

"De beslissing van het TAS moedigt de valsspelers aan en bemoeilijkt een overwinning van de cleane sporters", aldus de Amerikaanse advocaat Jim Walden. De uitspraak is volgens Walden een ongepaste zege voor het "corrupte Russische antidopingsysteem en voor Vladimir Poetin in het bijzonder".

Het TAS kondigde aan dat er een einde moet gemaakt worden aan de sancties tegen 28 Russen die aanwezig waren op de Winterspelen van 2014 en gediskwalificeerd werden door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wegens het gebruikmaken van een geïnstitutionaliseerd dopingsysteem. Die 28 sporters, die een beroepszaak hadden aangespannen tegen de IOC-beslissing, zien hun resultaten van Sotchi herbevestigd en mogen hopen op deelname aan de komende Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari). "Het feit dat deze sporters nu niet gestraft worden, betekent niet dat zij automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Spelen", meldde het IOC intussen. Mogelijk gaat het IOC in beroep bij de de federale rechter in Zwitserland. Elf andere Russen zagen hun levenslange schorsing door het TAS ingekort tot de komende Winterspelen.

Rodchenkov, gevlucht naar de Verenigde Staten, getuigde recent vanop afstand voor het TAS. Hij was tot november 2015 het hoofd van het antidopinglab in Moskou. Zijn onthullingen leidden vorig jaar tot het grootste dopingschandaal ooit. Rodchenkov leverde de bewijzen dat er een door de Russische staat georganiseerd dopingsysteem bestond waarvan atleten gebruik konden maken. Door het schandaal mag Rusland niet deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. Op dit moment mogen 169 Russische sporters, die een dopingvrij verleden konden aantonen, wel onder olympische vlag aantreden.