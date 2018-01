42 Russische wintersporters willen via TAS alsnog naar de Winterspelen in Zuid-Korea DMM

Bron: Belga 0 AP Winterspelen Het Internationaal Sporttribunaal TAS zal vanaf 22 januari het beroep behandelen van 42 Russische wintersporters die van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een straf hebben gekregen voor dopingmisbruik bij de vorige Winterspelen in het Russische Sotchi.

Het IOC bestrafte in totaal 43 atleten, van wie er dus 42 tegen de beslissing in beroep gaan. Het IOC heeft de sporters in kwestie uit de uitslagen geschrapt, hun medailles afhandig gemaakt en voor het leven uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. Onder meer bobsleeër Aleksandr Zoebkov, die in Sotchi twee keer goud pakte, is een van de atleten. Ook skeletonner Aleksander Tretiakov en langlaufer Aleksander Legkov, beiden goed voor goud, hebben beroep ingediend, net als schaatsster Olga Fatkoelina die zilver behaalde op de 500 meter. Het TAS wil alle beroepszaken voor 31 januari behandelen.

Door de straf van het IOC mogen de Russen niet aantreden op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, die 9 februari beginnen. 'Propere' atleten kunnen onder de olympische vlag wel nog deelnemen, indien ze kunnen bewijzen nooit in aanraking te zijn gekomen met doping.

