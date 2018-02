"We zullen jou en jouw moeder vermoorden": hoe deze schijnbaar onschuldige val periode van pure horror inluidde voor 'Ice Queen' Thomas Lissens

Winterspelen Revanche. De Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zullen voor de Britse Elise Christie in het teken staan van revanche. De 27-jarige shorttrackster heeft nog een rekening openstaan, nadat de Winterspelen vier jaar geleden uitdraaiden op "een horrorverhaal".

Christie wordt in Pyeongchang misschien wel de grootste Britse medaillehoop. Ze is de regerende wereldkampioene op de 1.000 en 1.500 en mikt ook op de 500 meter op het goud. Maar dat het niet simpel is om te voldoen aan de hoge verwachtingen, weet de Schotse beter dan wie dan ook. In Sotchi was Christie ook de grote favoriete, maar ze werd drie keer gediskwalificeerd na een val. Een vernedering.

Het leverde haar online flink wat hoongelach op, maar niet enkel dat. Christie nam in haar tuimelperte op de 500 meter onder anderen de Zuid-Koreaanse favoriete Park Seung-hi mee. Christie herstelde zich nog en snelde naar het zilver. Althans, dat dacht ze. Meteen na de race kreeg ze immers te horen dat ze alsnog gediskwalificeerd werd voor de val. Park kreeg daardoor alsnog het brons (het was de eerste Koreaanse shorttrackmedaille in zestien jaar, red.). Het was een enorme teleurstelling voor Christie en de bewuste 500 zou niet veel laten nog een pijnlijker staartje krijgen voor Christie.

Doodsbedreigingen

"Om de teleurstelling even te vergeten, trok ik met enkele teamleden naar een karaokebar", doet Christie het verhaal in 'Daily Mail'. "Na een tijdje pakte ik mijn telefoon er even bij, hoewel iemand van het team me had afgeraden om dat te doen. Ik begreep niet goed waarom, maar toen ik naar mijn gsm keek, wist ik het wel. Ik zag honderden doodsbedreigingen verschijnen, vooral van Koreaanse mensen."

"Eén bericht zal ik nooit vergeten. 'We zullen jou en jouw moeder vermoorden', stuurde iemand. Je zou denken dat je niet veel waarde geeft aan wat loze woorden van enkele internethelden, maar ik was doodsbang. Mensen vertelden me dat de Britse inlichtingendiensten me volgden om me te beschermen en tot zes maanden na de Winterspelen durfde ik niet alleen te slapen."

"Mijn moeder stuurde me ook elke dag een berichtje om te melden dat alles in orde was met haar. Het was verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. En dat enkel omdat ik een slechte dag beleefde tijdens het sporten. Ik dacht eraan om te stoppen met schaatsen en het te proberen in het wielrennen, maar zo ver is het uiteindelijk niet gekomen."

Trainen in Korea

Zodra ze beslist had om te blijven schaatsen, startte Christie's herstellingsproces. Ze ging trainen in Korea en merkte daar dat slechts een klein deeltje van de Koreanen haar iets kwalijk nam. Vanaf dat moment zette de Schotse haar weg naar boven weer in en in maart van dit jaar kroonde ze zich in Rotterdam als eerste Britse ooit tot shorttrackkampioene (op de 1.000 en de 1.500 meter).

"Ik wil in Pyeongchang enkel goud winnen", blikt ze nog vooruit naar de Winterspelen, die volgende week van start gaan. "Als ik in tweede positie lig, dan zal ik alle risico's nemen om toch eerste te worden. Als ik dan opnieuw val: so be it."