"We willen onze vlag terug" 'OAR-ERS' WILLEN OP EIND VAN SPELEN WEER GEWOON RUSSEN ZIJN Valerie Hardie in Zuid-Korea

20 februari 2018

08u40 1 Winterspelen Het belangrijkste voor Rusland op de Winterspelen zijn niet de medailles. Neen, dat is om zondag met hun vlag te kunnen paraderen op de sluitingsceremonie: "We willen ze terug." Of het IOC hen dat zal gunnen, lijkt uitgesloten nu net een Russische curler op doping is betrapt. Tijd om de temperatuur eens op te meten bij Team Russia. Correctie: bij Team OAR.

OAR. Dat staat voor Olympic Athletes from Russia. Een schaamlapje dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bedacht om individuele atleten uit Rusland toe te laten op de Winterspelen, want Rusland in zijn geheel is geschorst. Te veel doping verdeeld, te veel stalen vernietigd of verwisseld. Zondag trok ene Aleksandr Krushelnitckii, die samen met zijn vrouw brons won in de curlingcompetitie, dat lapje er schaamteloos af. Hij testte positief op meldonium, een verboden middel dat in januari 2016 wereldnieuws werd toen Maria Sharapova bekende dat ze het spul al jaren nam. Krushelnitckii opperde dat een afgunstige concurrent tijdens een stage misschien ongezien meldonium in zijn sportdrank had gedaan. Een smoesje dat zelfs bij de Russische journalisten hier in slechte aarde valt. "Onmogelijk om te bewijzen", zegt Natalya Maryanchik van de krant Sport-Express, die de primeur had. "De buitenwereld zal zijn uitleg als het zoveelste excuus van de Russen zien. Hoe dóm kan je zijn, zeg?"

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Rusland

sport

sportdiscipline

ijshockey

IOC