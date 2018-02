"Simpel: elke Nederlander kan schaatsen" Al 6 van de 9 medailles op ijs, inclusief 3x goud, en het houdt niet op Valerie Hardie

12 februari 2018

21u21 0 Winterspelen Daar gaan we weer. Het snelschaatsen is begonnen en Oranje domineert. Na drie afstanden greep Nederland al zes van de negen medailles, inclusief drie keer goud. Krijgen we Sochi revisited, waar Nederland brandhout maakte van de concurrentie? «Het schaatsen zit ons nu eenmaal in de genen.»

In 2014 stopte de teller van Nederlandse medailles in het snelschaatsen op 23. In totaal werden er 36 uitgedeeld. Dat komt neer op 64 procent. Ongezien. Holland wist met z’n geluk geen blijf, de buitenwereld zag dat anders. Eerder met een verveelde geeuw. Of zoals Matthew Futterman het in de Wall Street Journal uitdrukte: «Wie het beu is om de Hollanders medailles te zien winnen, steek je hand op. Hmm. ’t Lijkt erop dat iedereen die géén oranje ondergoed draagt, zijn hand in de lucht heeft steken.» Het kwam de Amerikaan op hatemails te staan, waarna hij maar snel zijn excuses aanbood.

Vier jaar later lijkt het weer die richting op te gaan. De klapschaatsen zijn aangebonden en het is weer ál Oranje wat de klok slaat in het Gangneung Oval. ­Zaterdag, dag één van de Winterspelen: een sweep op de 3.000m. 1. Carlijn Achtereekte. 2. Ireen Wüst en 3. Antoinette de Jong. Zondag, 5.000m mannen. Kijk eens aan: Sven Kramer wint het goud – wééral – maar het zilver en brons komen toe aan een Canadees en een Noor. Kleine nuance: aan een genaturaliseerde Canadees, want Ted-Jan Bloemen is een Nederlander op overschot. (Die strategie paste België in 1998 ook eens toe, mét succes: Bart Veldkamp schonk ons land brons.) En dan gisteren, de 1.500m vrouwen. Goud voor Wüst, brons voor Marrit Leenstra en tussenin nog de verdwaalde Japanse Miho Takagi die met het zilver aan de haal ging. Hé-hé. Negen medailles verdeeld, zes ervan zijn voor Oranje. We zitten aan 66 procent. Aan dat tempo vertrekken de Nederlanders straks met 28 medailles uit Zuid-Korea.

