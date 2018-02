"Ik wist niet dat Kim Kardashian een schaatster was": Twitter heeft vette kluif aan bloedmooie Canadese die haar land mee naar eerste goud stuwde YP

13 februari 2018

12u04

Bron: The Sun 0 Winterspelen Canada wist gisteren op de Winterspelen in Pyeongchang de gouden medaille te veroveren in het teamevent kunstschaatsen. Meteen het eerste goud voor de Canadezen, maar na afloop hadden de surfers op Twitter vooral een vette kluif aan één dame in het bijzonder: Gabrielle Daleman.

"Gabrielle Daleman is Kim Kardashian uit een universum waarin haar moeder haar ijsschaatsen gaf in plaats van een Barbiepop", klinkt het in een van de vele tweets die de wereld werden ingestuurd tijdens en na de teamcompetitie. En er waren er nog wel meerdere die de gelijkenis treffend vonden, zo leert ons onderstaand overzichtje:

Gabrielle Daleman is Kim Kardashian from a universe where her mom gave her ice skates instead of a Barbie. #Olympics #WinterOlympics pic.twitter.com/YdmrxUoFe2 Will Presti(@ WillPresti) link

Gabrielle Daleman kind of looks like a long lost Kardashian sister. Yep, I said it. #Olympics Katie Hatfield(@ TheMinxNextDoor) link

Legit thought @gabby_daleman was Kim Kardashian when she first came out. #PyeongChang2018 #olympics #figureskating gdoh_3(@ gdoh_3) link

Gabrielle Daleman is gorgeous and. Talented figure skater but she looks like a long lost Kardashian sibling #canada #PyongChang2018 pic.twitter.com/i6yejMbNxZ Andrea Camara(@ AndreaCam31) link

Is the Canadian figure skater Daleman a long lost Kardashian sister? #OlympicWinterGames #teamskate Holly(@ hollyhub) link

Girl I didn't know Kim Kardashian was a figure skater Daniel Sngiem(@ dsngiem) link

You cannot convince me that this Canadian skater is not a member of the Kardashian family. #olympics pic.twitter.com/V1MjPT9bIU itsmolly(@ itsmolly) link

"Ik heb de voorbije vier jaar keihard gewerkt om in dit team te geraken", vertelde de pas 20-jarige Daleman aan ESPN. "We hebben zo'n ongelofelijk sterk team... Ik ben trots te kunnen zeggen dat we gewonnen hebben en nóg trotser om deel te kunnen uitmaken van deze ploeg", zei Daleman. Maar had ook helemaal anders kunnen lopen. In mei nog onderging ze een operatie waarbij een maagzweer werd verwijderd. "Deze Spelen betekenen meer voor me dan wat dan ook. Ik ging van niet weten of ik kon schaatsen, naar goud op het teamevent", klonk het gelukszalig. Voor de liefhebbers: op 20 februari gaat Daleman op zoek naar haar tweede gouden plak, want dan verschijnt ze aan de start in het 'free dance'.