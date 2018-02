"Griep heb je maar paar keer in je leven", sakkert coach van Jelena Peeters Redactie

Bron: Belga 0 Winterspelen Voor Jelena Peeters zijn de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea in mineur gestart. Komende maandag had de snelschaatsster moeten aantreden op de 1.500 meter, maar een griepaanval besliste er anders over. Noodgedwongen moet ze nu alles op de 5 km zetten, die volgende week vrijdag (16 februari) wordt geschaatst.

"Jelena heeft bijna vier dagen koorts gemaakt", zegt Margot van Dijk, de Nederlandse coach van Peeters. "Het was geen gewone verkoudheid. Griep heb je maar een paar keer in je leven. Dat het net nu gebeurt, dan ben je even van slag. Gisterenavond had ze nog een flinke koortsstoot maar vanmorgen is ze vrij goed opgestaan. Daarna hebben we lekker gewandeld, buiten in de frisse lucht. Ik ben blij dat ze dat al kon."



Van Dijk hoopt dat haar pupil, eens helemaal uitgeziekt, snel de draad van de trainingen kan oppikken. "Vanavond mag ze al voorzichtig op de fiets hervatten. We zullen dan even checken of ze nog koorts maakt. Hopelijk kan ze dan morgen op het ijs een rustige training afwerken. We hopen dat het iedere dag iets beter gaat."

23e Winterspelen starten vanmiddag in Pyeonchang

Vrijdagmiddag om 12 uur (Belgische tijd) gaan de 23e Olympische Winterspelen van start in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Voor Team Belgium draagt Seppe Smits de Belgische vlag tijdens de openingsceremonie in het olympisch stadion. De snowboarder zit echter niet de hele rit uit in het Pyeongchang Olympic Stadium. "Nadat we het stadion zijn binnengestapt, kunnen we snel weer naar huis met een auto die het BOIC heeft geregeld. Ten laatste om half tien zullen we weer in het hotel zijn. Dat is ruim op tijd om nog een goeie nachtrust te hebben", aldus Smits, die zaterdag al in actie komt.

België neemt in Pyeongchang voor de 21e keer deel aan de Olympische Winterspelen. De delegatie bestaat uit 22 atleten (en een reserve). Zij komen uit in negen sporten. Het is van 1936 geleden dat er nog zoveel Belgen aan de start stonden van de Winterspelen.

De competities zijn donderdag al gestart. Het startschot van de 23e editie werd gegeven met het gemengd dubbel in het curling, een nieuwe discipline. In Pyeongchang staan vijftien sporten, onderverdeeld in 102 events, op het programma.

Snowboarders, met medaillekandidaat Smits, en shorttrackers bijten morgen spits af

Morgen komen op de eerste volwaardige competitiedag van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang vijf Belgen in actie. Het is vooral uitkijken naar de prestatie van snowboarder Seppe Smits, die als wereldkampioen aantreedt in de kwalificaties van de slopestyle.

Smits won vorig jaar in Sierra Nevada voor de tweede keer in zijn carrière WK-goud in de slopestyle, al profiteerde hij wel van de afwezigheid van enkele wereldtoppers. Die zijn er in Zuid-Korea wel blij. Bovendien kende hij door een knieblessure geen vlekkeloze voorbereiding.

In 2014 greep Smits in Sotsji nipt naast een finaleplaats. Dat moet deze keer wel lukken. Hij start zaterdag in de tweede kwalificatiegroep, net als Stef Vandeweyer. Met zijn achttien lentes is Vandeweyer de benjamin van Team Belgium. Pyeongchang is voor hem vooral een leerschool.

Sebbe De Buck is de derde Belgische deelnemer aan het snowboarden. Door een ongelukkige val op de X-Games vorige maand loopt De Buck nu met een brace rond om zijn gebroken pols te beschermen. De nummer vier van het WK 2017 start in de eerste kwalificatiegroep, die er om 10u lokale tijd aan begint (2u in België). Smits en Vandeweyer komen na de middag in actie. Zondag volgt de medaillestrijd in het Phoenix Snow Park.

Wanneer de avond valt in Korea, omstreeks 19u (11u in België), start in de Gangneung Ice Arena de 1.500 meter in het shorttrack. Met Jens Almey en Ward Pétré, allebei 21, nemen er voor België twee jonge wolven deel. Hun doel is de voorronde overleven en de halve finales bereiken.