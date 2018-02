"Ik doe niet aan doping", gaf bobsleester op haar trui mee waarna ze betrapt werd op… doping Mike De Beck

25 februari 2018

11u59 34 Winterspelen O ironie. Niet zo gek lang geleden stond Nadezhda Sergeeva nog te pronken met een trui waarmee ze vertelde tegen doping te zijn, vrijdag liep ze alsnog tegen de dopinglamp.

De Russische eindigde samen met Nadezhda Paleeva in de tweemansbob op een twaalfde plaats. Net boven onze landgenotes An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Toch schoven de Belgische dames nog een plek op nadat het Russische duo geschrapt werd in de uitslag.

In een dopingtest van 18 februari, twee dagen voor de eerste runs in Pyeongchang, werden sporen van niet toegelaten hartmedicatie aangetroffen bij Nadezhda Sergeeva. Ironisch wel, want een tijdje terug keerde diezelfde Sergeeva zich nog tegen doping. "Ik doe niet aan doping", stond er te lezen op haar witte trui. Het bleken uiteindelijk dus holle woorden.