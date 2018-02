"Griep heb je maar paar keer in je leven", sakkert coach van Jelena Peeters Redactie

09 februari 2018

08u57

Bron: Belga 0 Winterspelen Voor Jelena Peeters zijn de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea in mineur gestart. Komende maandag had de snelschaatsster moeten aantreden op de 1.500 meter, maar een griepaanval besliste er anders over. Noodgedwongen moet ze nu alles op de 5 km zetten, die volgende week vrijdag (16 februari) wordt geschaatst.

"Jelena heeft bijna vier dagen koorts gemaakt", zegt Margot van Dijk, de Nederlandse coach van Peeters. "Het was geen gewone verkoudheid. Griep heb je maar een paar keer in je leven. Dat het net nu gebeurt, dan ben je even van slag. Gisterenavond had ze nog een flinke koortsstoot maar vanmorgen is ze vrij goed opgestaan. Daarna hebben we lekker gewandeld, buiten in de frisse lucht. Ik ben blij dat ze dat al kon."



Van Dijk hoopt dat haar pupil, eens helemaal uitgeziekt, snel de draad van de trainingen kan oppikken. "Vanavond mag ze al voorzichtig op de fiets hervatten. We zullen dan even checken of ze nog koorts maakt. Hopelijk kan ze dan morgen op het ijs een rustige training afwerken. We hopen dat het iedere dag iets beter gaat."