'Belgian Bullets' crashen op eerste trainingsdag in Pyeongchang LPB

07 februari 2018

07u19

De Belgische bobsleevrouwen hebben vandaag een eerste keer getraind op de baan van het Olympic Sliding Center in Pyeongchang. Elfje Willemsen en remster Sara Aerts werkten hun twee runs probleemloos af. In de tweede bob met pilote An Vannieuwenhuyse liep het in de tweede run mis.

Vannieuwenhuyse en remster Shana Vanhaen gingen uit de bocht en crashten. Gelukkig bleven de fysieke gevolgen beperkt. Alleen Vanhaen hield er een licht gescheurd pak aan over ter hoogte van de linkerschouder. Ze kon er na afloop om lachen. "Ze zeggen altijd dat je pas een echte bobsleester bent als je eens een crash hebt meegemaakt. Dit was mijn eerste, dus ik ben heel blij", vertelde ze met de glimlach. "Ik had eerst niet door wat er gebeurde, tot we plotseling omver lagen. Ik denk dat we in bocht vijf iets te hoog zaten. Het was even verschieten, maar ik voel me prima."

Muurtje

An Vannieuwenhuyse legt uit wat er is gebeurd. "Het begon in bocht twee. Da's een heel moeilijke en daar raak ik bij het uitkomen licht het muurtje. Daardoor kwam ik laat hoog in de volgende bochten en was er te weinig plaats om naar beneden te draaien, waardoor we langzaam omkantelden. Van bocht vijf tot bocht zestien is dan een heel lange weg."

Vannieuwenhuyse had de eerste run, met vaste remster Sophie Vercruyssen, wel goed kunnen beëindigen. "Maar ik voelde toen al dat er iets niet helemaal juist zat in bochten drie, vier en vijf. Daarna ging het wel beter."

De Belgian Bullets hebben nog acht trainingsruns voor de eigenlijke competitie, die op 20 en 21 februari over vier runs wordt afgewerkt. "Er is nog tijd genoeg om dit op te lossen. Zo'n dingen gebeuren. Ik kan het weten, want ik ben echt de 'queen' van de crashes", lacht Vannieuwenhuyse. "Dit moet mijn 36ste of 37ste crash zijn. Maar dat heeft mij ook gehard en toont alleen maar aan hoe graag ik het wil en dat ik een doorzetter ben."