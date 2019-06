Winstpremie van 11.500 euro ligt Nafi Thiam voor het grijpen VH

22 juni 2019

08u48

Bron: Eigen berichtgeving 0

Nafi Thiam waagt zich niet aan grootspraak voor haar eerste zevenkamp sinds het EK in Berlijn in augustus 2018, maar toch begint de 24-jarige olympische kampioene vandaag als topfavoriete aan de Décastar van Talence. Als ze wint, ligt er voor haar een cheque klaar van 11.500 euro - het prijzengeld is identiek bij de mannen. Zilver is goed voor 9.000 euro, brons voor 5.700 euro. Daarnaast zijn er ook premies voor records voorzien. Een wereldrecord levert 30.000 euro op, een Europees record 15.000 euro, een meetingrecord 10.000 euro en elk nieuw record op een apart onderdeel 750 euro. Ten slotte kent de organisatie, die draait op een budget van 780.000 euro, ook 200 euro toe aan de winnaar van elke proef. Voor alle duidelijkheid: dat is zonder taksen. Thiam krijgt met haar palmares ook 7.500 euro startgeld in Talence.

In de heptatlon mag Thiam (PR 7.013 punten) vooral sterke concurrentie verwachten van de Cubaanse Yorgelis Rodriguez (PR 6.742 ptn), de Letse Laura Ikauniece (PR 6.815 ptn) en de Nederlandse Anouk Vetter (PR 6.636 ptn). Haar belangrijkste uitdaagster voor het WK in Doha, Katarina Johnson-Thompson, is er niet. De 26-jarige Britse trad eind mei wel aan op de Hypomeeting van Götzis en tekende daar voor een nieuw persoonlijk record van 6.813 punten. Thiam beseft dat ze aan ‘KJT’ een taaie klant zal hebben in Doha.