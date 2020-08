Winst voor Julie Allemand in WNBA, Emma Meesseman verliest zesde keer op rij XC

14 augustus 2020

08u55

Bron: Belga 0 Meer sport Indiana Fever, met Julie Allemand op het veld, heeft zijn vierde zege van het seizoen in de WNBA veroverd. Allemand en co haalden het in de IMG Academy in Bradenton (Florida) van New York Liberty met 86-79. Washington Mystics en Emma Meesseman leden een zesde nederlaag op rij tegen Los Angeles Sparks (81-64).

Allemand was tegen New York goed voor dertien punten, vijf assists en vier rebounds op 33 speelminuten. Meesseman lukte voor haar team twaalf punten, elf rebounds en vijf assists in 34 minuten.

In de stand staat Indiana op de zevende plaats met vier zeges tegen vijf nederlagen. Dat is een plaats hoger dan Washington, dat volgt met drie overwinningen en zes verliesmatchen. Seattle (8 zeges tegen 1 nederlaag) staat momenteel aan kop.

Het WNBA-seizoen werd vanwege de coronacrisis ingekort tot 22 wedstrijden per ploeg. Nadien volgen de play-offs voor de beste acht teams. De finale staat in oktober geprogrammeerd.

