Winst in sterk bezette driekamp: Nafi Thiam begint uitstekend aan haar seizoen

09 februari 2018

22u37

Bron: Belga 28 Meer Sport Meerkampster Nafi Thiam is uitstekend aan haar seizoen begonnen. Ze won de sterk bezette driekamp op de meeting van Val d'Oise in Eaubonne, nabij Parijs. In het kogelstoten zette de regerende Europese kampioene vijfkamp meteen een persoonlijk record neer.

De driekamp in Eaubonne begon voor de wereld en olympische kampioene zevenkamp erg goed. In het kogelstoten kwam Thiam tot 15m52, een verbetering van haar persoonlijk record van vorig jaar met zeventien centimeter. Op de 60 meter horden ging Thiam gewoon op haar elan door. Met 8.35 bleef ze twaalf honderdsten boven haar persoonlijk record, maar het was wel goed voor de zege.

In het hoogspringen moest Thiam de winst aan haar Britse concurrente Katharina Johnson-Thompson laten. Die laatste wipte over 1m93, ook Thiam deed het met 1m90 goed. Het persoonlijk indoorrecord van de Naamse staat op 1m96, outdoor ging ze al over 1m98.

Thiam eindigde met 3.052 punten en liet daarmee haar twee tegenstanders, Katarina Johnson-Thompson en de Française Antoinette Nana Djimou, ruim achter zich.

Volgende zaterdag 17 februari neemt Thiam deel aan het BK indooratletiek. Het is nog niet bekend in welke disciplines. Daarna beslist ze of ze een punt zet achter haar indoorseizoen of naar het WK indoor in Birmingham (1 tot 4 maart) trekt.

Ook polsstokspringster Fanny Smets kwam in actie in Eaubonne, maar haar passage was geen groot succes. Ze geraakte niet over 4m15, terwijl haar Belgisch record op 4m34 staat.