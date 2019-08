Winnares van gouden medaille op Olympische Spelen Olivia Borlée stopt met atletiek AB

Bron: Belga 0 Atletiek Olivia Borlée stopt met atletiek. Dat bevestigt haar management in een persbericht. De winnares van een gouden medaille op de Olympische Spelen van Peking gaat zich volledig toeleggen op het modelabel dat ze met Élodie Ouédraogo heeft opgericht.

"Ik heb echt heel lang getwijfeld", zegt Borlée. "Topsport heeft mijn hele leven gedomineerd, en ik was stiekem nog aan het dromen van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Maar het gaat allemaal heel hard met ons merk, dus ik voel gewoon dat ik nu moet springen.”

Borlée kreeg samen met Hanna Mariën, Élodie Ouédraogo en Kim Gevaert een gouden medaille op de 4x100 meter van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Het viertal kreeg die medaille pas in 2016, nadat de de Russische ploeg was gediskwalificeerd wegens een doping. Op de spelen van 2016 in Rio was Borlée vlaggendraagster voor België.

Haar palmares:

- Goud met 4x100m op OS Peking 2008 (na Russische dopingdiskwalificatie in 2016)

- Brons met 4x100m op WK Osaka 2007

- 6e op 4x100m op EK Göteborg 2006

- 7e op 4x100m op EK Barcelona 2010

- 8e op 4x400m op EK Zürich 2014

- 6e in haar 1/2 finale 200m op EK Göteborg 2006

- 8e in haar 1/2 finale 200m op WK Berlijn 2009

- Nationale Trofee voor Sportverdienste 2007 (met 4x100m)

- Belgische Ploeg van het Jaar 2008 (met 4x100m)

- Belgische vlaggendraagster op OS Rio 2016