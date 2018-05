Win (VIP-)tickets voor Belgian Hockey Finals donderdag en zondag in Boom Redactie

07 mei 2018



Wie er deze week graag bij wil zijn op de Belgian Hockey Finals in Boom, zit op HLN.be goed: wij geven zowel voor donderdag 10 mei als zondag 13 mei (VIP-)tickets weg. Voor de twee dagen gaat het telkens om 10 VIP-tickets, 5 VIPparking-tickets en 30 inkomtickets. VIPparking is inclusief walking dinner, open bar, zitplaats op de overdekte tribune en zonneterras. Het volstaat om onderstaande vraag en onze schiftingsvraag te beantwoorden om kans te maken op een van de e-tickets, die je via mail zullen verstuurd worden. Deelnemen kan tot dinsdag 8 mei 13u.

Zowel donderdag als zondag worden de VIP's om 11u30 verwacht, waarna de finale bij de mannen om 13u en die bij de vrouwen om 15u plaatsheeft in de Schorre in Boom. Donderdag zijn de heenmatchen, zondag de terugwedstrijden. Vanaf 18u barst er ook nog een afterparty los. Meer info over het programma HIER.