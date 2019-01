Win dankzij HLN duotickets voor bekerfinales volleybal in een zinderend Sportpaleis Redactie

28 januari 2019

12u00

Zondag 10 februari worden in het Antwerpse Sportpaleis de finales van de Beker van België afgewerkt. De mannenfinale Aalst - Roeselare start om 14 uur, de vrouwenfinale Michelbeke - Oostende om 18 uur. Twee duels op het scherpst van de snee. Naast de twee topmatchen is er ook heel wat randanimatie voorzien. Zo zal er voor de tweede maal een Volleybal Market georganiseerd worden in de Lotto Arena.

HLN.be geeft u een unieke kans om er gratis bij te zijn in het Sportpaleis, te midden van 13.000 ­enthousiaste fans. Wij hebben 20 duotickets in de aanbieding. Wat moet u doen? De schiftingsvraag hieronder beantwoorden, met vermelding van uw mailadres. U kan stemmen vanaf vandaag 12 uur tot maandag 4 februari 12 uur.